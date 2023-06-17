فنانة مصرية شهيرة: لم أقفل باب الزواج.. وهذه مواصفات رجل أحلامي

كشفت الفنانة المصرية نيرمين الفقي، عدم ممانعتها اتخاذ خطوة الزواج، مشيرة إلى أنها لم تقفل هذا الباب لكنها تنتظر الشخص المناسب الذي تحلم به بحسب تعبيرها.



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وأضافت: "‏بيجي لي عرسان ولكني مش كل يوم بنزل وبخرج ومش بدي نفسي الفرصة إني أقابل أشخاص، وفي الآخر ده رزق هيجي هيجي بإذن الله".



وكشفت عن مواصفات فتى أحلامها، وقالت إنها تتمنى الارتباط برجل يتمتع بدرجة تعليمية وثقافية، إضافة إلى تربيته وانحداره من عائلة أصيلة، مضيفة: "ومتدين مش مجرد كلمة علشان يقدر يحافظ عليا ومش متدلع ولا سليط اللسان". وقالت الفقي عبر قناة "رؤيا": "عمري ما قفلت قلبي وكل واحدة عندها الأمومة والأنوثة، ولكن لما يجي ابن الحلال اللي يقدر يخليها تقدم على الزواج، لان الواحدة لما تنجح بتكون عاوزة راجل قوي تتسند عليه علشان تخلع رداء الرجولة ولا تبقى سوى امرأة".وأضافت: "‏بيجي لي عرسان ولكني مش كل يوم بنزل وبخرج ومش بدي نفسي الفرصة إني أقابل أشخاص، وفي الآخر ده رزق هيجي هيجي بإذن الله".وكشفت عن مواصفات فتى أحلامها، وقالت إنها تتمنى الارتباط برجل يتمتع بدرجة تعليمية وثقافية، إضافة إلى تربيته وانحداره من عائلة أصيلة، مضيفة: "ومتدين مش مجرد كلمة علشان يقدر يحافظ عليا ومش متدلع ولا سليط اللسان".

ورفضت الفقي مقولة بأن "الرجل يطفئ المرأة"، قائلة: "الراجل الصح مع الست الصح بيحليها وبيصغرها وبيخلي نفسيتها مرتاحة، لإن من الصعب الست تعيش ست وراجل في نفس الوقت، وأنا للأسف بعيش ست وراجل بعمل كل حاجة وبدخل في كل حاجة ودي حاجة مرهقة جدا".





وكشفت الفنانة المصرية عن سر جمالها مشددة على أنها تهتم بكافة تفاصيلها ولا تهمل حالتها النفسية أيضا.



ووجهت نصيحة للسيدات، قائلة: "يكون قلبهم حلو ويلعبوا رياضة ومش لازم جيم أنا أحيانا بلعب رياضة في بيتي، والست لازم يكون فيها أكتر من حاجة مش مجرد جمال فقط، يعني تخلي بالها من جسمها ومن نفسها وتكون ست بيت وفي شغلها تبقى ست بجد شاطرة وتحافظ على نفسها قدر المستطاع وفي ناس كتير ناجحين وكويسين أوي".



وأشارت الفقي إلى عدم وجود امرأة جميلة وأخرى قبيحة، لكون ذلك يعود لدرجة اهتمامها بنفسها، والشخصية التي تتمتع بها: "مفيش حاجة اسمها ست حلوة وست وحشة، ولكن في ست هي اللي بتخلي نفسها وحشة فلو تخينة المفروض تخسس نفسها، وفي حاجة اسمها ست لما تفتح بقها بتكون عاوز تقول لها اسكتي ما تفتحيش بقك، وست مش مثقفة ومش مطلعة وده اللي بيوحش الست". (فوشيا)