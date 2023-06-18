هذه أفضل أقنعة الوجه الورقية

توفر الأقنعة الورقية قدراً كبيراً من الترطيب، لأن الورقة ستحتجز الرطوبة في الجلد، والأكثر من ذلك، ستمنحكِ الشعور بالراحة والهدوء في أي مكان، سواء على سريركِ أو حتى على متن الطائرة.





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اليك أفضل أقنعة الوجه الورقية في 2023:





Skin Black Diamond Lifting and Firming Face Mask 111:



مع هذا القناع الورقي الغني بالببتيدات الحيوية، يحصل الجلد المتراخي على قوة رفع شديدة، حيث يعمل على تجديد كامل للبشرة المرهقة. ويتميز بالمكون البطل سينتيلا أسيتيكا، وهو مستخلص نباتي قوي يشفي الندوب، ويحفز تخليق الكولاجين. إنه القناع الورقي المفضل لتثبيت الوجه، وتقليل كل من العيوب والتجاعيد.





Charlotte Tilbury Instant Magic Facial Dry Sheet Mask:



إذا كان هناك شخص يعرف كيفية تقديم وجه لا تشوبه شائبة، فهي فنانة المكياج شارلوت تيلبوري، سواء كنتِ تضعين كريم الأساس أو تتركين بشرتكِ على طبيعتها، فإن قناع الوجه الورقي هذا سيضفي لمسة نهائية مضيئة على بشرتكِ. ونسيج هذا القناع مزين بجزيئات دقيقة من الببتيدات والفيتامينات والزيوت التي يمتصها الجلد بسهولة.





Terry Baume De Rose Hydrating Sheet Mask:



رائع لجميع أنواع البشرة، إذ يحتوي هذا القناع على مزيج من المكونات المرطبة والمهدئة المشتقة من الورود، بالإضافة إلى فيتامين (E)، لترطيب البشرة، لذلك يجعل الجلد يشعر بالرطوبة الفائقة والنعومة.



كما يحتوي على نسيج ناعم يشبه الجل، ورائحته مثل مزيج منعش من الورود، ما يجعله اختياراً رائعاً إذا كنت تتطلعين إلى محاكاة تجربة المنتجع الصحي في المنزل.





Wishful Thirst Trap Rose & Aloe Vera Soothing Sheet Mask:



هذا القناع المهدئ المصنوع بتقنية الألياف ذات الطبقات، يحتوي على مستخلص الورد والصبار وهيالورونات الصوديوم، وهو مشتق من حمض الهيالورونيك، وتعمل هذه المكونات معاً على ترطيب البشرة وتهدئتها مع خلق إحساس بالبرودة.





Pixi Vitamin C Sheet Mask:



إذا كانت بشرتكِ تبدو باهتة، فإن علاج الجمال الغني بمضادات الأكسدة والمكونات المرطبة يمكن أن يكون اختياراً رائعاً. ينقع هذا القناع المضيء في مصل مصنوع من فيتامين (ج) والكافيين. والمكونات المضادة للأكسدة الشائعة المستخدمة في العناية بالبشرة، لتنشيط البشرة وتعزيز الإشراق.





GLAMGLOW BUBBLESHEET Oxygenating Deep Cleanse:



قناع ورقي مشبع بالفحم، المعروف بخصائصه لإزالة السموم، ومنقوع في منظف شفاف يتميز بالشاي الأخضر.

وبمجرد وضعه على الجلد؛ سيبدأ المنظف في التأكسجن (إنتاج الفقاعات)، وإنشاء رغوة تعمل على تطهير البشرة من المكياج والأوساخ والزيوت. (زهرة الخليج)