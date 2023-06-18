خبيرة التجميل والإعلامية اللبنانية تثير الجدل في أحدث ظهور لها: "الله خلقنا بدون ملابس"

كشفت خبيرة التجميل والإعلامية اللبنانية جويل ماردينان عن سر ابتعادها عن الإعلام اللبناني.

وتحدثت خلال حلولها ضيفة على برنامج "كتاب الشهرة" الذي يذاع على قناة "الجديد"، عن المصاعب التي واجهتها، وعن صمودها بوجه الظروف الحياتية الصعبة.

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وانتقدت جويل طريقة تقييم البعض وفقا لملابسهم، وقالت: "للناس اللي ميعرفوش الكثير عني أنا مؤمنة بأن ربنا هيجازيني لأني لابسه فستان مكشوف لأن الله خلقنا بلا هدوم".

وتابعت: "وممكن أكون لابسة من فوق لتحت ومغطية نفسي بالكامل لكن نيتي وتصرفاتي ونظرتي للآخرين مش حلوة وأنا لا أؤمن أن الله مابيقف معنا اذا لبسنا لبس معين وانا عارفة ان في ناس كتير هتنتقدني والملابس مش مقياس للإيمان".

وجويل مردينيان اشتهرت بتقديم برنامج "جويل" على قناة "إم بي سي" وكانت سفيرة لإحدى الماركات الشهيرة في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربية. (الجديد)