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المرأة

فنانة شهيرة عن شقيقتها: "جِرْيّت وراء الفلوس وباعت اسمها"

Lebanon 24
18-06-2023 | 08:00
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كشفت الفنانة ميس حمدان سبب ابتعادها عن تقليد الفنانين، مؤكدة أن التقليد كان تجربة سيئة لها وسبّب لها ضررا بالغا.
 
وقالت خلال ظهورها في برنامج "الراديو بيضحك": "التقليد ضرني أكثر من ما نفعني، وجعل الجمهور ينسى موهبتي في التمثيل والاستعراض، واعتبرني مقلدة فقط"، مضيفة: "الجمهور وضعني فقط في مكان التقليد وبكل دور أعمله كان بيسأل أنا بقلد مين؟".
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ورأت أن موهبة التقليد طغت كثيرا على شخصيتها، وهي تعدّها هبة ونعمة من الله، معلقة: "ما انكرش اني عندي موهبة التقليد طاغية على شخصيتي وأشكر الله عليها صبح وظهر ومسا وبكل الوقت".


وفي سياق أخر، قالت حمدان إن شقيقتها مي سليم غيرت كنيتها الحقيقة "حمدان" إلى "سليم" بطلب من شركة الإنتاج، حيث وجدت الشركة أن اسمها لا يناسب المهنة، وعلقت بطرافة: "أختي جريت ورا الفلوس وباعت اسمها.. الشركة لقت اسمها ثقيل فطلبت منها أن تغيره وهي وافقت واختارت سليم". (فوشيا)
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