داليا البحيري تكشف سر رشاقتها وجمال بشرتها ورأيها في عمليات التجميل

كشفت الفنانة داليا البحيري، عن سر حفاظها على رشاقتها وجمال بشرتها، مؤكدة أن اهتمامها بالرياضة وبصحتها والأطعمة التي تتناولها، يعد السبب الرئيسي في ذلك.



وعن رأيها في عمليات التجميل قالت: "عمليات التجميل بالنسبة الي ليها ضرورة جدا، في حال كان هناك عيب خلقي. ولا أمانع في اجرائها". (لها)

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