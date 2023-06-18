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المرأة

داليا البحيري تكشف سر رشاقتها وجمال بشرتها ورأيها في عمليات التجميل

Lebanon 24
18-06-2023 | 11:00
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كشفت الفنانة داليا البحيري، عن سر حفاظها على رشاقتها وجمال بشرتها، مؤكدة أن اهتمامها بالرياضة وبصحتها والأطعمة التي تتناولها، يعد السبب الرئيسي في ذلك.

وعن رأيها في عمليات التجميل قالت: "عمليات التجميل بالنسبة الي ليها ضرورة جدا، في حال كان هناك عيب خلقي. ولا أمانع في اجرائها". (لها) 
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المصدر: لها
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