24
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
22
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
داليا البحيري تكشف سر رشاقتها وجمال بشرتها ورأيها في عمليات التجميل
Lebanon 24
18-06-2023
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الفنانة داليا البحيري، عن سر حفاظها على رشاقتها وجمال بشرتها، مؤكدة أن اهتمامها بالرياضة وبصحتها والأطعمة التي تتناولها، يعد السبب الرئيسي في ذلك.
وعن رأيها في عمليات التجميل قالت: "عمليات التجميل بالنسبة الي ليها ضرورة جدا، في حال كان هناك عيب خلقي. ولا أمانع في اجرائها". (لها)
Advertisement
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تراجع مستمر في الدولار.. اليكم التسعيرة عصرا
Lebanon 24
تراجع مستمر في الدولار.. اليكم التسعيرة عصرا
09:48 | 2023-06-18
18/06/2023 09:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة تدفع 90 ألف دولار للراغبين بالعيش في جزرها.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
دولة تدفع 90 ألف دولار للراغبين بالعيش في جزرها.. إليكم التفاصيل
00:20 | 2023-06-18
18/06/2023 12:20:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرا بلقطات حميمة.. نجم مسلسل "الثمن" باسل خياط يُراقص زوجته وجمال الأخيرة حديث الجمهور (فيديو)
Lebanon 24
ظهرا بلقطات حميمة.. نجم مسلسل "الثمن" باسل خياط يُراقص زوجته وجمال الأخيرة حديث الجمهور (فيديو)
00:06 | 2023-06-18
18/06/2023 12:06:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد البانيو.. ابن راغب علامة بالأبيض ويضع عقدا في أحد عروض الأزياء العالمية شاهدوا كيف بدا (صور)
Lebanon 24
بعد البانيو.. ابن راغب علامة بالأبيض ويضع عقدا في أحد عروض الأزياء العالمية شاهدوا كيف بدا (صور)
03:00 | 2023-06-18
18/06/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في "عز حزيران".. أمطارٌ سيشهدها لبنان خلال هذه الأيّام
Lebanon 24
في "عز حزيران".. أمطارٌ سيشهدها لبنان خلال هذه الأيّام
05:16 | 2023-06-18
18/06/2023 05:16:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
09:15 | 2023-06-18
جميلة جدا.. من هي أول فنانة عربية تتابعها جورجينا رودريغز عبر إنستغرام؟
08:00 | 2023-06-18
فنانة شهيرة عن شقيقتها: "جِرْيّت وراء الفلوس وباعت اسمها"
05:00 | 2023-06-18
هذه أفضل أقنعة الوجه الورقية
02:00 | 2023-06-18
خبيرة التجميل والإعلامية اللبنانية تثير الجدل في أحدث ظهور لها: "الله خلقنا بدون ملابس"
00:44 | 2023-06-18
بعد طلاقها وابتعادها عن الأضواء.. شاهدوا كيف أصبحت نورما نعوم بعد 24 عاماً على انتخابها ملكة جمال لبنان (فيديو)
23:00 | 2023-06-17
فنانة مصرية شهيرة: لم أقفل باب الزواج.. وهذه مواصفات رجل أحلامي
فيديو
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
05:00 | 2023-06-16
18/06/2023 20:44:46
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
08:00 | 2023-06-15
18/06/2023 20:44:46
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
00:32 | 2023-06-14
18/06/2023 20:44:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact