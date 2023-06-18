كيت ميدلتون تكسر قواعد أزياء ملكية.. صمدت 70 عاماً

وضعت الملكة إليزابيث الثانية الكثير من قواعد الأزياء الملكية، خلال فترة حكمها، التي امتدت 70 عاماً، واشتُهرت بخلق الأنماط الجديدة، التي فرضتها على أفراد الأسرة الحاكمة الآخرين، وكانت رائدة في تصميم بروتوكول أزياء، يجب على جميع النساء الملكيات الأخريات الالتزام به.ومع أن الجميع يلتزمون بهذه القواعد، ويحاولون تطبيقها، إلا أنهم وجدوا أنفسهم أحياناً يخالفون تلك القواعد في مناسبات عديدة على مر السنين، منهم أميرة ويلز الحالية كيت ميدلتون.ومنذ ظهرت ميدلتون في مدار الأسرة البريطانية الملكية، عندما بدأت مواعدة الأمير وليام، كان من الواضح أنها تتمتع بإحساسها الخاص بالأناقة، واختيار الأزياء، لذا كان من الممكن، دائماً، أن تحاول خرق القواعد الملكية في بعض المواقف، وهنا نرصد بعضاً منها.ارتداء الفراء:في عام 1337، أصدر الملك إدوارد الثالث قانون الفراء، الذي يمنع أفراد العائلة الملكية من ارتداء أي نوع من الفراء في أطقمهم، وبقيت هذه القاعدة حتى يومنا هذا، إلا أن العديد من أفراد العائلة الملكية، بمن في ذلك الملكة إليزابيث الثانية، انتهكها عدة مرات.ورغم ذلك، فإن كيت ميدلتون تسببت في الكثير من الجدل، بسبب ارتدائها الفراء الذي كان يبدو حقيقياً في عدة مناسبات، وذلك لعصيانها القانون أولاً، وثانياً لعدم التشجيع على قتل الحيوانات من أجل الحصول على فرائها.

ارتداء اللون نفسه الذي ترتديه الملكة إليزابيث:ذات مرة، كشفت ميغان ماركل أنها كانت ترتدي عادةً ألواناً محايدة، خلال فترة وجودها مع العائلة الملكية، لأنه لا يمكن ارتداء اللون الذي ترتديه الملكة أبداً، إذا كان هناك حدث جماعي، كما أنه يجب ألا ترتدي أبداً اللون نفسه الذي يرتديه أحد كبار أعضاء العائلة.لكن كيت ميدلتون اختارت أن تكون أكثر جرأة في اختيار ألوانها، لدرجة أنها وجدت نفسها ترتدي اللون نفسه الذي ارتدته الملكة في أكثر من مناسبة، وكانت إحدى هذه المناسبات في رويال أسكوت لعام 2019، حيث تم تزيين ميدلتون بفستان أزرق فاتح وقبعة، وهو نفس لون بدلة الملكة المفضلة.طلاء أظافر بلونٍ فاقع:لا تتمتع النساء الملكيات بأكبر قدر من الحرية، عندما يتعلق الأمر بالأظافر، إذ عليهن استخدام ألوان محايدة أو قريبة من لون الجلد الطبيعي، مثل الوردي الفاتح، ومع ذلك عندما خرجت كيت ميدلتون للمشاركة في عيد الفصح عام 2023، صدمت الجمهور بلون طلائها الأحمر.وحينها أشاد الكثيرون بالأزياء التي تخالف القواعد، لكن لم يكن دون أن يلاحظ أن هذا قد تكون له علاقة في الواقع بغياب الملكة إليزابيث الثانية.التنانير القصيرة (فوق الركبة):في ربيع عام 2014، كان من المقرر أن تشرع ميدلتون في جولة أسترالية، وحينها قيل إن الملكة نفسها اضطرت إلى التدخل لفرض بعض البروتوكولات الصارمة على طول التنانير، التي يجب أن ترتديها كيت في الرحلة، بعد أن شاهدتها ترتدي تنورة قصيرة.لكن حتى بعد ذلك الموقف، تجاهلت ميدلتون طلب الملكة، وارتدت تنانير فوق الركبة، كما حدث في زيارتها إلى أحد الأحياء عام 2017. (زهرة الخليج)