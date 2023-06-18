إليكِ أهمية مشاركة الأب في تربية الأطفال

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على الرغم من أن الدور الأكبر في تربية الأطفال يكون للأم، إلا أن دور الأب في تربية الأطفال لا يقل أهمية عن دور الأم، لما له من تأثير عميق على شخصية الأطفال وتطورهم.تابعي القراءة لتتعرفي على أهمية مشاركة الأب في تربية الأطفال.1- الأب يجيد الألعاب البدنيةيتمتع الأطفال بنشاط عالي وقدرة كبيرة على الحركة، وهو ما يجعل الألعاب البدنية هي المفضلة لهم، ولكن الكثير من الأمهات لا يستطعن مجاراة الأطفال في الألعاب البدنية التي تحتاج إلى الكثير من الطاقة والحركة، وهو ما يجيده الآباء، وبالتالي يستطيع الأب لعب هذا الدور بسهولة في حياة أطفاله.2- التواصل مع الأب يعزز مهارة الكلام عند الطفلتستطيع الأم فهم الطفل حتى مع عدم قدرته على الحديث، فقط عبر الإشارات أو الكلمات البدائية غير المفهومة، بينما لا يستطيع الأب ذلك، وبالتالي يستخدم الأب كلمات مفهومة للتواصل مع الطفل الدارج، مما يوسّع الحصيلة اللغوية للطفل، وبالتالي يعزز مهارة الكلام، ويطوّر الجانب المعرفي للطفل.3- الأب يتعامل بطريقة مختلفة مع نوبات الغضب أو البكاءعندما يدخل الطفل في نوبة غضب أو بكاء، تتعامل معه الأم بطلف بغرض تهدئته، بينما يتعامل الأب بأسلوب التحدي عبر تحفيزه، وهو ما ينعكس على ثقة الطفل بنفسه، ويطوّر قدراته على حل المشاكل والسيطرة على انفعالاته.4- تواصل الأب مع ابنته يعزز ثقتها بنفسهاعلاقة الفتاة بوالدها مهمة في تنمية ثقتها بنفسها، إذ تشعر الفتاة بالإشباع العاطفي، مما يجعلها أكثر ثقة بنفسها، ولا تتأثر بأي مشاعر مزيفة، فلا تكون فريسة لعلاقة غير صحية. (نواعم)