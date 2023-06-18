جميلة جدا.. من هي أول فنانة عربية تتابعها جورجينا رودريغز عبر إنستغرام؟

باتت النجمة المصرية المقيمة في الكويت، نور الغندور، أول فنانة عربـية تتابعـها عارضـة الأزيـاء الإسبانـية جورجينا رودريغيز، عبر حسابها في إنستغرام.

ويبرز اسم الغندور من بين 946 حسابا فقط تتابعها صديقة مهاجم نادي النصر، كريستيانو رونالدو في إنستغرام، علما أن عدد متابعيها يقترب من الـ50 مليون شخص.

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