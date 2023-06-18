لانعاش بشرتك في الصيف.. اليك هذه الإجراءات السهلة





تتميّز هذه الخطوات بكونها بسيطة وسهلة التطبيق مما يُشجّع على إدراجها في روتين العناية التجميليّة الخاص بفصل الصيف.

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1- وضع المستحضرات والإكسسوارات التجميليّة في الثلاجة:

قد تبدو هذه الفكرة غريبة ولكنها مفيدة جداً، إذ تؤدي إلى تعزيز أدائها المستحضرات والأكسسوارات التجميليّة والحفاظ على فعاليتها. من المستحضرات التي يُنصح بحفظها في الثلاجة صيفاً نذكر كريم محيط العينين الذي يساعد تبريده على تعزيز مفعوله المضاد للجيوب والتجاعيد خاصةً إذا كان مزوداً برأس معدني ينعش البشرة. يُساعد شرب الماء والبقاء في الأجواء المكيّفة في الحدّ من التأثير المزعج للحر على البشرة، ولكن هناك إجراءات تجميليّة منعشة أيضاً في هذا المجال. تعرّفوا عليها فيما يلي.تتميّز هذه الخطوات بكونها بسيطة وسهلة التطبيق مما يُشجّع على إدراجها في روتين العناية التجميليّة الخاص بفصل الصيف.1- وضع المستحضرات والإكسسوارات التجميليّة في الثلاجة:قد تبدو هذه الفكرة غريبة ولكنها مفيدة جداً، إذ تؤدي إلى تعزيز أدائها المستحضرات والأكسسوارات التجميليّة والحفاظ على فعاليتها. من المستحضرات التي يُنصح بحفظها في الثلاجة صيفاً نذكر كريم محيط العينين الذي يساعد تبريده على تعزيز مفعوله المضاد للجيوب والتجاعيد خاصةً إذا كان مزوداً برأس معدني ينعش البشرة.

يمكن الاحتفاظ بالثلاجة أيضاً بكريم النهار، مرطبات الجسم، الكريم المضاد لثقل القدمين، الكريمات التي تحتوي على مكونات شديدة التأثر بالحرارة مثل الفيتامين C وE، كريم ما بعد الشمس، ورذاذ المياه المعدنيّة كما يمكن أن نحتفظ بالثلاجة بأدوات التدليك (الغواشا، بكرات اليشم...) لزيادة فعاليتها.



2- الاستعانة بمستحضرات ذات تأثير مُبرّد:

نحتاج في الصيف إلى إجراء تعديلات على روتين العناية بالبشرة من خلال استعمال مستحضرات عناية ذات صيغ رقيقة، والبحث عن مستحضرات ذات مفعول مزدوج يؤمّن إحساساً بالانتعاش بالإضافة إلى ترطيب البشرة، أو تعزيز اكتنازها، أو حتى تمليس تجاعيدها. من المكونات المفيدة في هذا المجال نذكر المنتول، فهو عنصر منشّط يُولّد لدى ملامسة الجلد إحساساً بالانتعاش مُشابه لذلك الذي يوفره مضغ علكة بطعم النعناع.



3- استعمال الرذاذ المنعش والمياه الحرارية:

تتميّز المياه الحرارية والرذاذ المنعش بفوائدهما للبشرة في فصل الصيف. تكون هذه المستحضرات عادةً غنيّة بالفيتامينات والمعادن، كما يتمتع بعضها بفعالية في مجال الحماية من التلوث.

يُنصح في هذا المجال باختيار تركيبات تحافظ على رطوبة البشرة طوال النهار وتساعد الجسم على تحمّل ارتفاع الحرارة، على أن يتم استعمالها عدة مرات يومياً عند الشعور بالحاجة إلى الانتعاش.



4- الاستحمام بمياه فاترة:

إذا كنتم تعتقدون أن الاستحمام بماء بارد ينعش البشرة، فاعلموا أن هذا الأمر غير صحيح لأن التعرّض للماء البارد سوف يؤدي إلى خفض حرارة الجسم ثم رفعها مما يزيد الشعور بالحرارة بعد الحمام. يُنصح بالاستحمام بماء فاتر أو ساخن خاصة قبل النوم والأمر ينطبق أيضاً على تناول مشروب فاتر أو ساخن بدل البارد للحصول على مفعول عكسي في هذا المجال.

وبعد الانتهاء من الاستحمام يُنصح بعدم بترك البشرة تجف بمفردها لبضع دقائق مما يولّد شعوراً بالانتعاش خلال فترات الحر الشديد. ولمزيد من الانتعاش تحت الدش، يُنصح باختيار جل للاستحمام ذات مفعول منشّط أو مُعزّز للحيوية يحتوي على خلاصة الطحالب، الأملاح البحريّة، اليمون، النعناع، أو الصنوبر.



5- استخدام عطور غنيّة بالنفحات المنعشة:

الأفضليّة في هذا المجال للعطور بصيغة ماء الكولونيا أو ماء التواليت، على أن تكون غنية بنفحات منعشة مثل الحمضيات (البرغموت، الليمون الهندي، الليمون...)، نفحات عطريّة (الريحان، إكليل الجبل...)، أو نفحات خضراء (أعشاب، غالبانوم...). ومن الضروري الانتباه إلى عدم تعريض البشرة للشمس بعد تطبيق العطر عليها تجنباً لظهور بقع داكنة.