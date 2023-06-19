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المرأة

نانسي عجرم تحيي حفل زفاف في تونس.. ووصية "مهضومة" للعروسين (فيديو)

Lebanon 24
19-06-2023 | 11:00
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احيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، يوم أمس، حفل زفاف خاص في تونس، حيث لفتت الانظار بجمالها واناقتها، وأشعلت الاجواء بأغنياتها الحماسية والرومنسية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور ومقاطع فيديو ولقطات مميزة من حفل الزفاف، اذ خلقت اجواء مميزة ليتفاعل معها العروسين والحضور بشكل لافت.
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وابرز ما حصل في حفل الزفاف كان وصية نانسي عجرم للعروسين، اذ هنأتهما وتوجهت لهما بالكلمات التالية: "اول شي بتجيبوا بنات متلي"، ليتفاعل معها العروسين بشكل عفوي ويؤيدانها بما قالته.
 
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