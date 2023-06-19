إليكِ 4 نصائح لإنهاء علاقة عاطفية بهدوء

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اليك أهم النصائح التي تساعدك على إنهاء علاقة عاطفية بهدوء وحكمة.1- واجهي بشجاعةلا تقطعي التواصل وتختفي فحسب، ولا ترسلي رغبتك في الانفصال عبر رسالة نصية سخيفة، بل واجهي بشجاعة وهدوء. اطلبي مقابلة الطرف الآخر، واجلسي معه بتحضر، وأخبريه بشجاعة ولطف أنكِ ترغبين في عدم استمرار هذه العلاقة. هذه الطريقة سوف تشعر الطرف الآخر بالاحترام، وتساعده على المضي قدماً في حياته بدلاً من التفكير المستمر في السبب وراء اختفائك المفاجئ.2- حافظي على مبدأ الاحترامإذا اضطررتِ للتحدث عن أخطاء العلاقة أو ما أدى لقرار إنهائها، فاحرصي على مبدأ الاحترام في النقاش، لا داعي لإهانة الطرف الآخر، لأنه ببساطة سوف يرد بنفس الطريقة، لذا اجعلي الاحترام متبادل بينكما لآخر دقيقة.3- انتقي كلماتك بعنايةأنتِ تخبرين شخصاً أنكِ لم تعودي ترغبين في الاستمرار معه. إنه أمر جارح بما يكفي، فلا داعي للمزيد من القسوة عبر استخدام كلمات قاسية أو غير لطيفة. لذا انتقي كلماتك، واستخدمي أكثر المصطلحات لطفاً وتهذيباً للحفاظ على نقاش هادئ دون انفعال أو تجريح. تذكري أن العلاقة انتهت، فلا فائدة من أي صراعات، واللطف دائماً حصان رابح.4- لا تسمحي بمناقشة تفاصيلالعلاقة انتهت بالفعل، لا فائدة من مناقشة تفاصيل سوف تثير المزيد من النقاشات الساخنة بلا جدوى. فمناقشة التفاصيل تكون فقط في حالات الإصلاح والبحث عن حلول للاستمرار، لذا ركزي فقط على قرار الانفصال، وكوني واضحة وأفكارك محددة بشأن عدم سعادتك ورغبتك في الانفصال بهدوء ولطف، ولا تسمحي للطرف الآخر بجذبك لمناقشة تفاصيل فشل العلاقة. (نواعم)