23
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
إليكِ 4 نصائح لإنهاء علاقة عاطفية بهدوء
Lebanon 24
19-06-2023
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اليك أهم النصائح التي تساعدك على إنهاء علاقة عاطفية بهدوء وحكمة.
1- واجهي بشجاعة
لا تقطعي التواصل وتختفي فحسب، ولا ترسلي رغبتك في الانفصال عبر رسالة نصية سخيفة، بل واجهي بشجاعة وهدوء. اطلبي مقابلة الطرف الآخر، واجلسي معه بتحضر، وأخبريه بشجاعة ولطف أنكِ ترغبين في عدم استمرار هذه العلاقة. هذه الطريقة سوف تشعر الطرف الآخر بالاحترام، وتساعده على المضي قدماً في حياته بدلاً من التفكير المستمر في السبب وراء اختفائك المفاجئ.
Advertisement
2- حافظي على مبدأ الاحترام
إذا اضطررتِ للتحدث عن أخطاء العلاقة أو ما أدى لقرار إنهائها، فاحرصي على مبدأ الاحترام في النقاش، لا داعي لإهانة الطرف الآخر، لأنه ببساطة سوف يرد بنفس الطريقة، لذا اجعلي الاحترام متبادل بينكما لآخر دقيقة.
3- انتقي كلماتك بعناية
أنتِ تخبرين شخصاً أنكِ لم تعودي ترغبين في الاستمرار معه. إنه أمر جارح بما يكفي، فلا داعي للمزيد من القسوة عبر استخدام كلمات قاسية أو غير لطيفة. لذا انتقي كلماتك، واستخدمي أكثر المصطلحات لطفاً وتهذيباً للحفاظ على نقاش هادئ دون انفعال أو تجريح. تذكري أن العلاقة انتهت، فلا فائدة من أي صراعات، واللطف دائماً حصان رابح.
4- لا تسمحي بمناقشة تفاصيل
العلاقة انتهت بالفعل، لا فائدة من مناقشة تفاصيل سوف تثير المزيد من النقاشات الساخنة بلا جدوى. فمناقشة التفاصيل تكون فقط في حالات الإصلاح والبحث عن حلول للاستمرار، لذا ركزي فقط على قرار الانفصال، وكوني واضحة وأفكارك محددة بشأن عدم سعادتك ورغبتك في الانفصال بهدوء ولطف، ولا تسمحي للطرف الآخر بجذبك لمناقشة تفاصيل فشل العلاقة. (نواعم)
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب حذائها الضخم.. الجمهور ينتقد آخر إطلالة لهيفا وهبي شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
بسبب حذائها الضخم.. الجمهور ينتقد آخر إطلالة لهيفا وهبي شاهدوا كيف بدت (صور)
02:00 | 2023-06-19
19/06/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
00:49 | 2023-06-19
19/06/2023 12:49:17
Lebanon 24
Lebanon 24
صور جديدة من شهر عسل ماريتا وكميل.. هوت شورت و"بيسكلات" والجمهور: "مافي حدا غيركم اتجوز"
Lebanon 24
صور جديدة من شهر عسل ماريتا وكميل.. هوت شورت و"بيسكلات" والجمهور: "مافي حدا غيركم اتجوز"
08:10 | 2023-06-19
19/06/2023 08:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجارٌ مروّع في صيدا وفيديو يوثقه.. شاهدوا ماذا جرى
Lebanon 24
إنفجارٌ مروّع في صيدا وفيديو يوثقه.. شاهدوا ماذا جرى
14:00 | 2023-06-19
19/06/2023 02:00:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إمرأة كادت أنّ تتسبب بخلافات كبيرة في هذه البلدة اللبنانيّة... ماذا فعلت؟
Lebanon 24
إمرأة كادت أنّ تتسبب بخلافات كبيرة في هذه البلدة اللبنانيّة... ماذا فعلت؟
09:50 | 2023-06-19
19/06/2023 09:50:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
16:00 | 2023-06-19
نصيحة من خبير: إبتعدي عن هذه الأحذية!
11:00 | 2023-06-19
نانسي عجرم تحيي حفل زفاف في تونس.. ووصية "مهضومة" للعروسين (فيديو)
08:00 | 2023-06-19
موقف محرج لفيفي عبده.. هذا ما حصل معها في أحد الفنادق (فيديو)
05:00 | 2023-06-19
بكثير من الرومنسية.. احلام تحتفل بعيد زواجها وهذا ما قالته
02:00 | 2023-06-19
بسبب حذائها الضخم.. الجمهور ينتقد آخر إطلالة لهيفا وهبي شاهدوا كيف بدت (صور)
23:00 | 2023-06-18
5 استعمالات تجميلية للألوفيرا
فيديو
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
00:49 | 2023-06-19
20/06/2023 00:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
05:00 | 2023-06-16
20/06/2023 00:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
08:00 | 2023-06-15
20/06/2023 00:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact