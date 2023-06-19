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المرأة
نصيحة من خبير: إبتعدي عن هذه الأحذية!
Lebanon 24
19-06-2023
|
16:00
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حذّر طبيب الأقدام بول ماكولاي، المقيم في سنغافورة، من 3 أنواع من الأحذية التي تستخدم بشكل يومي وفي كل المناسبات، على اعتبار أنها مؤذية.
ونقل موقع "دايلي ميل" عن الخبير قوله إنه "من المستحيل أن يستخدم أي نوع من هذه الأنواع الثلاثة في حياته"، ومنها:
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- الشبشب: الإمساك المستمر بأصابع القدم بسبب ارتداء الشبشب، يمكن أن يؤدي إلى التهاب الأوتار، وعندما يتضخم الوتر ويلتهب يسبب الألم والتصلب.
- الكعب العالي: من المعروف أن الأحذية بالكعوب العالية ليست الأكثر راحة على الإطلاق، بل تسبب إزعاجاً موقتاً وتعباً وآلاما في الظهر. وقد نصح ماكولاي بعدم ارتدائها بتاتاً بسبب مخاطرها.
- بعض الأحذية الرياضية: حذر ماكولاي أيضاً من انتعال بعض الأحذية الرياضية التي يمكن أن تضغط على الأصابع وتسبب مشاكل، مثل الأورام العصبية، وهي عبارة عن سماكة للأنسجة حول أحد الأعصاب في القدم المهيجة أو التالفة.
المصدر:
لها
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