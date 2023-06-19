هجوم شرس على فنانة معتزلة.. ما قيل شكك في نجوميتها!

شنّ الناقد الفني عماد يسري هجوماً لاذعاً على الفنانة المصرية المعتزلة حلا شيحة، بعد الحديث عن عودتها إلى التمثيل مرة أخرى، مؤكداً أنها "ليست نجمة"، ولم تقدم أي دور مؤثر طيلة مشوارها الفني.

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وقال يسري في مداخلة مع قناة "هي"، إن حلا شيحة لم تُقدّم أي دور مؤثر في الأعمال الفنية التي شاركت بها، رغم مشاركتها في أفلام عديدة مع عادل إمام وهاني سلامة وغيرهم.





واعتبر ان فيلم "عريس من جهة أمنية" الذي شاركت فيه حلا شيحة إلى جانب عادل إمام يعتبر من أشهر أعمالها، وأنه العمل الذي قد يذكّر الجمهور بها كون بطله "الزعيم"، وكذلك بالنسبة لفيلم "السلم والثعبان" الذي نجح بسبب مشاركة هاني سلامة.

وواصل الناقد الفني هجومه على حلا شيحة، حيث وصفها بأنها "إنسانة غير محبة للفن وبالتالي فهي لا تجتهد في أن تدرّب نفسها حتى تكون فنانة على مستوى".



كما رأى أن أي منتج قد يستقطبها للمشاركة في عمل فني خلال الفترة المقبلة، سيكون من أجل استغلال "الترند" الذي سيرافق ظهورها في "أول عمل لحلا شيحة بعد خلع الحجاب".





هذا وحمّل يسري النجمة حلا شيحة مسؤولية ما قد يتعرض له أبناؤها على المستوى النفسي بسبب ما تصرفاتها.