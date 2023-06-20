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المرأة

فقدت جزءا كبيرا من وزنها وتغيرت ملامحها.. شيماء سيف تثير ضجة في أحدث ظهور (صور)

Lebanon 24
20-06-2023 | 02:00
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أثارت الفنانة المصرية شيماء سيف الجدل حول وزنها، بعد أن نشرت صورة لها، ظهرت فيها رشيقة للغاية وبملامح فاتنة.

وقامت شيماء سيف بإعادة مشاركة ألبوم صور لها وهي فاقدة الكثير من وزنها، عبر خاصية الاستوري بحسابها الرسمي على موقع إنستغرام، وتوقع البعض أنها خضعت لجراحة تنحيف الوزن، ولكن تبين أن الصور تم تعديلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والذي أفقدها الكثير من وزنها مع الاحتفاظ بملامحها الأصلية.
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وسبق أن أكدت الفنانة شيماء سيف أنها كانت تنشر كل تفاصيل حياتها ومشاكلها على وسائل السوشيال ميديا، ولكن امتنعت عن هذه العادة، قائلة: "كنت بنشر كل تفاصيل حياتي ومشاكلي على السوشيال ميديا، بس بطلت وندمت ندم شديد وأنا كنت فاهمة غلط". (سيدتي)
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