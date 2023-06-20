5 سلوكيات خاطئة ساعدي طفلك على التخلص منها

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أهم مسؤوليات الأم تنشئة طفل سوي الشخصية وحسن الخلق، لذا فإن ظهور أي سلوك خاطئ على طفلك يقتضي منكِ بذل الجهد لمساعدته على التخلص منه.وفيما يلي 5 سلوكيات خاطئة شائعة بين الأطفال، إذا لاحظتِ أياً منها على طفلك، ساعديه على التخلص منها.1- الكذبمن أخطر الصفات التي تنمو في الطفل منذ الصغر، وتتملك شخصيته إذا لم يتم التخلص منها مبكراً، الكذب. والكذب ينعكس على جميع سلوكيات طفلك الأخرى، ويجعل منه شخص غير محبوب، لذا إذا اكتشفتِ أن طفلك يكذب، عليك مساعدته على التخلص من هذه الصفة البشعة.والتخلص من الكذب يبدأ من شعور طفلك بالأمان والاطمئنان إلى أن الصراحة والحقيقة لن تجعله عرضة للعقاب، وأيضاً عبر تعزيز ثقته بنفسه، وتحفيزه للتحلي بالشجاعة وقول الحقيقة. كما أن الكذب في كثير من الأحيان يكون مكتسب من البيئة المحيطة، فاحرصي على أن تكوني صادقة، وأن تبعدي طفلك عن أي نموذج يشجعه على الكذب.2- العنفشجعي طفلك على التحكم في انفعالاته، وعدم الانسياق وراء رد الفعل العنيف، وعلميه أن القوة ليست في استخدام العنف، بل في السيطرة على النفس واستخدام العقل والمنطق لحل المشاكل والخلافات.3- الكسلالكسل هو أولى الخطوات نحو الفشل، لذا عليكِ محاربة الكسل داخل طفلك، وتدريبه على مقاومة رغبته في الكسل، عبر ملء يومه بالأنشطة المفيدة، وحثه على المشاركة في الأعمال المنزلية، والتطوع في الخدمات المجتمعية التي تساعده على النشاط البدني والعقلي وتبث الحماس داخله.4- التمرديجب أن يتعلم طفلك الالتزام بالقوانين حتى لا يواجه المشاكل عندما يصبح بالغاً. نعم التمرد جزء من فطرة الأطفال، ولكن يجب السيطرة على رغبة الطفل في التمرد حتى لا يصبح خارج عن السيطرة. يجب أن يعرف طفلك حدود تمرده، وأن يلتزم بالقوانين المفروضة سواء داخل البيت أو في المدرسة أو حتى في الشارع، وعندما يتمرد طفلك ويرفض الالتزام، لا تحميه من العقاب حتى يعتاد على الالتزام.5- القسوةالقسوة تظهر عبر الكلمات القاسية، أو إظهار عدم التعاطف مع الآخرين، وهي صفة صعبة، عليكِ مقاومتها داخل طفلك عبر تعليمه الرحمة، الرفق، احترام الآخرين ومراعاة ضعفهم، وهو ما يمكنكِ تحقيقه عبر تشجيعه على التطوع في الخدمات المجتمعية، مثل رعاية المسنين، وتقديم خدمات إلى الجيران غير القادرين، أو التبرع بألعابه وملابسه الزائدة عن الحاجة، ومنعه تماماً من استخدام الألفاظ القاسية أو المهينة للغير. (نواعم)