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المرأة

تعرفي إلى الفوائد التي يقدمها الجمال النظيف إلى بشرتك

Lebanon 24
20-06-2023 | 14:00
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برز مصطلحٌ جديد هو "الجمال النظيف" في الفترة الاخيرة، وبات مطلباً تبحث عنه أكثر المستهلكات، وفي حين أن تجنب العطور والمكونات المشتقة اصطناعياً، كان اختياراً جيداً في السابق، بات استخدام المنتج الأكثر طبيعية أفضل.
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ومصطلح "الجمال النظيف" يعني، بشكل عام، أن الشركات بذلت جهداً، لتجنب بعض المكونات التي يمكن أن تكون ضارة بصحتك، كما من المهم أيضاً معرفة أن الجمال النظيف يختلف عن الطبيعي، إذ بينما يمكن أن يكون للجمال النظيف العديد من الفوائد، فإن المنتجات الطبيعية ليست دائماً أفضل، أو أكثر فائدة لبشرتك.

لماذا قد يكون الجمال النظيف أفضل من الطبيعي؟

هناك العديد من المنتجات، التي تحمل علامة "طبيعية"، وتحتوي على مكونات تأتي من الطبيعة، ونظراً لأن تلك المكونات تأتي مع عدد أقل من الدراسات، فقد يكون من الصعب معرفة ما إذا كانت آمنة حقاً.

كما أن هناك سوء فهم آخر شائع لدى المستهلكات حول منتجات التجميل الطبيعية، وهو أنهن يعتقدن دائماً أن كلمة طبيعي تعني نظيفاً، لكنَّ الاثنتين ليستا مترادفتين؛ لأن أحد المكونات قد يكون "طبيعياً"، لكنه غير مستدام وضار بالبيئة أو الحياة البرية التي يتم الحصول عليه منها.

ومن المكونات غير المرغوب فيها، التي يجب استبعادها في المنتجات التي تحمل علامة "الجمال النظيف": الرصاص والهيدروكينون والبارابين والفثالات، على سبيل المثال لا الحصر.


فوائد الجمال النظيف:

حينما يتعلق الأمر بمنتجات العناية بالبشرة والمكياج الذي تستخدمينه، فإن هناك سبباً وراء البحث عن الجمال النظيف، حيث إن الحد من تعرض بشرتك للمكونات التي يمكن أن تهيج بشرتك، يسمح لروتين جمالكِ بأن يقدم لكِ المزيد من الفائدة، فمثلاً يساعد تجنب المكونات الضارة في الحفاظ على تنظيم هرموناتك، وكذلك منع حدوث بعض أنواع السرطان، أو غيرهما من المشكلات الصحية الخطيرة. (زهرة الخليج)    

المصدر: زهرة
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