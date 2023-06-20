23
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
قبل عيد الأضحى.. هذه أفضل التمارين لشد الجسم
Lebanon 24
20-06-2023
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تساعد بعض التمارين، نظراً لشدّتها العالية وتركيزها على أجزاء من الجسم، في الحصول على نتائج مُرضية خلال فترة زمنية معقولة. إذا كنت ترغبين في إطلالة رشيقة خلال عطلة العيد، اليك أفضل التمارين لشد الجسم قبل عيد الأضحى:
Advertisement
- تمارين الوزن: تعمل هذه التمارين على تحسين عضلات البطن والفخذين والذراعين، وإذا مارستها مرتين يومياً قبل إجازتك، فستلاحظين تحسناً ملحوظاً في رشاقتك. ابدئي بأوزان 1 كلغ أو 2 كلغ، لأن هذه التمارين تتعلق بالتحكم بدلاً من الرفع.
- تمرين القرفصاء: من أفضل التمارين لشد الجسم قبل عيد الأضحى، هو تمرين القرفصاء؛ إذ يعمل على تقوية وشدّ عضلات الجسم كافة. قفي مع مباعدة قدميك بعرض الوركين مع حمل الوزن في كل يد. اثنِي رجليك مع الحفاظ على استقامة ظهرك. اثنِي ذراعيك أمامك وارفعيهما إلى مستوى كتفيك، أعيدي ذراعيك إلى جانبك وأنت تقفين بشكل مستقيم مرة أخرى. كرري التمرين 12 مرة، واسترخي لمدة دقيقتين.
- تمارين على الأرض: تعمل هذه التمارين على حرق الدهون بسرعة وتقوية عضلاتك. وتعدُّ تمارين الجرش من أفضل التمارين لشد الجسم قبل عيد الأضحى، وأفضل الطرق لبناء عضلات البطن، ونحت معدة بشكل مثالي.
- تمرين التجديف: تمرين مثالي يعمل على جميع عضلات الجسم الرئيسية. يحرق ما معدله 840 سعرة حرارية في الساعة، يعتبر التجديف تمريناً عالي الكثافة ومنخفض التأثير لحرق الدهون. جرّبي نصف ساعة كل يومين قبل إجازتك لشدّ الذراعين والرجلين والمؤخرة والمعدة.
المصدر:
سيدتي
Advertisement
الأكثر قراءة
مُجدداً ميريام فارس تُثير الجدل.. ظهرت بـ "جمبسوت" شفاف أظهر ما تحته! (صورة)
Lebanon 24
مُجدداً ميريام فارس تُثير الجدل.. ظهرت بـ "جمبسوت" شفاف أظهر ما تحته! (صورة)
03:46 | 2023-06-20
20/06/2023 03:46:47
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مرعب.. انقض على امرأة وابنتها في وضح النهار شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مرعب.. انقض على امرأة وابنتها في وضح النهار شاهدوا ماذا حصل
00:24 | 2023-06-20
20/06/2023 12:24:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة على شاطىء لبنانيّ... شاهدوا بالصور ما حصل
Lebanon 24
مأساة على شاطىء لبنانيّ... شاهدوا بالصور ما حصل
07:35 | 2023-06-20
20/06/2023 07:35:06
Lebanon 24
Lebanon 24
على متن يخت في دبي.. مذيعة الـ MTV ووصيفة ملكة جمال لبنان السابقة تظهر ببكيني مُثير! (صور)
Lebanon 24
على متن يخت في دبي.. مذيعة الـ MTV ووصيفة ملكة جمال لبنان السابقة تظهر ببكيني مُثير! (صور)
04:34 | 2023-06-20
20/06/2023 04:34:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان قصير ووضعيات جريئة هذا ما نشرته نادين نجيم.. والجمهور: كنتي ملكة بس خربتي وجهك
Lebanon 24
بفستان قصير ووضعيات جريئة هذا ما نشرته نادين نجيم.. والجمهور: كنتي ملكة بس خربتي وجهك
06:20 | 2023-06-20
20/06/2023 06:20:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
14:00 | 2023-06-20
تعرفي إلى الفوائد التي يقدمها الجمال النظيف إلى بشرتك
11:00 | 2023-06-20
5 سلوكيات خاطئة ساعدي طفلك على التخلص منها
09:14 | 2023-06-20
نادين نجيم ستدخل القفص الذهبيّ للمرّة الثانيّة في هذا الموعد
08:00 | 2023-06-20
اعلامية عربية تحتفل بخطوبتها.. تعرفوا على زوجها المهندس (صور)
05:00 | 2023-06-20
شاهد.. الفنانة الشهيرة تستعرض لياقتها البدنية في "الجيم" بهذه الطريقة
02:44 | 2023-06-20
شاهدوا كيف كانت ميريام كلينك بعمر الـ 15 سنة.. هل تغيرت كثيراً؟ (صور)
فيديو
الاتصال ينقطع مع ملياردير شهير على عمق 3800 متر.. ماذا حصل معه؟ (فيديو)
Lebanon 24
الاتصال ينقطع مع ملياردير شهير على عمق 3800 متر.. ماذا حصل معه؟ (فيديو)
00:01 | 2023-06-20
21/06/2023 00:31:44
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
00:49 | 2023-06-19
21/06/2023 00:31:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
05:00 | 2023-06-16
21/06/2023 00:31:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact