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المرأة

قبل عيد الأضحى.. هذه أفضل التمارين لشد الجسم

Lebanon 24
20-06-2023 | 16:00
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تساعد بعض التمارين، نظراً لشدّتها العالية وتركيزها على أجزاء من الجسم، في الحصول على نتائج مُرضية خلال فترة زمنية معقولة. إذا كنت ترغبين في إطلالة رشيقة خلال عطلة العيد، اليك أفضل التمارين لشد الجسم قبل عيد الأضحى:
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- تمارين الوزن: تعمل هذه التمارين على تحسين عضلات البطن والفخذين والذراعين، وإذا مارستها مرتين يومياً قبل إجازتك، فستلاحظين تحسناً ملحوظاً في رشاقتك. ابدئي بأوزان 1 كلغ أو 2 كلغ، لأن هذه التمارين تتعلق بالتحكم بدلاً من الرفع. 

- تمرين القرفصاء: من أفضل التمارين لشد الجسم قبل عيد الأضحى، هو تمرين القرفصاء؛ إذ يعمل على تقوية وشدّ عضلات الجسم كافة. قفي مع مباعدة قدميك بعرض الوركين مع حمل الوزن في كل يد. اثنِي رجليك مع الحفاظ على استقامة ظهرك. اثنِي ذراعيك أمامك وارفعيهما إلى مستوى كتفيك، أعيدي ذراعيك إلى جانبك وأنت تقفين بشكل مستقيم مرة أخرى. كرري التمرين 12 مرة، واسترخي لمدة دقيقتين.

- تمارين على الأرض: تعمل هذه التمارين على حرق الدهون بسرعة وتقوية عضلاتك. وتعدُّ تمارين الجرش من أفضل التمارين لشد الجسم قبل عيد الأضحى، وأفضل الطرق لبناء عضلات البطن، ونحت معدة بشكل مثالي.

- تمرين التجديف: تمرين مثالي يعمل على جميع عضلات الجسم الرئيسية. يحرق ما معدله 840 سعرة حرارية في الساعة، يعتبر التجديف تمريناً عالي الكثافة ومنخفض التأثير لحرق الدهون. جرّبي نصف ساعة كل يومين قبل إجازتك لشدّ الذراعين والرجلين والمؤخرة والمعدة.
المصدر: سيدتي
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