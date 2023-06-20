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المرأة

"كنت راجل الشلة".. ما كشفت زوجة المخرج الشهير عن طفولتها؟

Lebanon 24
20-06-2023 | 23:00
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أكدت الرسامة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج المصري خالد يوسف، أنها لا تشعر بالغيرة عليه رغم وجود الفتيات من حوله في مجاله العملي، مبررة ذلك بأنها لم تتزوج "شيخ مسجد"، في حين أكدت أنهما على اختلاف كبير في الأفكار.
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وقالت شاليمار: "لماذا أشعر بالغيرة عليه، هناك بنات بالقرب منه لأن هذا مجال عمله.. أنا لم أتزوج من شيخ مسجد، أنا تزوجت مخرجا وهو تزوج رسامة، هو يحيط به الكثير من الناس والرسامة كذلك".

وفيما يتعلق بإطلاق اسم "شاليمار" على ابنتهما، كشفت أن زوجها هو من اختار الاسم في لحظة رومانسية، قائلة: "خالد يوسف هو من اختار الاسم.. تفاجأت به يكتب اسمها شاليمار وهو فعلا كان وقتها روماسيا، كان ذلك أيام الرومانسية".

وأشارت إلى أنها رغم اختلاف أفكارها عن أفكار خالد يوسف، إلا أنهما ارتبطا عن قناعة، مؤكدة أنها لا تستمع للإشاعات التي تطال زوجها بين الحين والآخر.

ورأت أنه لا يوجد شيء اسمه "تنمر"، مشيرة إلى أن المصريين من طبيتعهم السخرية، لكنها أكدت على أهمية الرد على تلك السخرية.

وقالت: "هذا جزء من تركيبتنا خصوصا من لهم عروق مصرية، لو خايفة من كلمة التنمر يجب عليك أن تربي ابنك ليبقى قويا، لوعندما يتنمر عليه أحد ما يستطيع الرد عليه".
 
وأشارت إلى أنها في طفولتها كانت تضرب أقرانها الأطفال، مرجعة سبب ذلك إلى نشأتها مع أربعة أولاد ذكور، حيث وصفت نفسها بأنها كانت عنيفة، "أنا راجل الشلة وفتوة الشلة ومسؤول الشلة".
المصدر: فوشيا
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