مقشرات القهوة لتفتيح البشرة من البقع قبل عيد الأضحى



Advertisement قبل عيد الأضحى بالطبع تبحثين عن بشرة صافية خالية من البقع أو الاسمرار لذلك عليك بتطبيق المقشرات الطبيعية التي بدورها تزيل جميع البقع وتعيد للبشرة بياضها ونضارتها.

القهوة علاج فعال لإزالة الاسمرار نهائيًا. القهوة منتج طبيعي ومتوفر بسهولة وله خصائص عالية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة. كما أنه مقشر جيد أيضًا. يمكن استخدام حبوب البن المطحونة ومسحوق القهوة كعلاج طبيعي لتقليل الاسمرار.

تحتوي القهوة على حمض الكلوروجينيك ، وهو مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة ومضاد للبكتيريا. مضادات الأكسدة هي عوامل تحارب الأضرار البيئية والجذور الحرة المسؤولة عن شيخوخة الجلد.





يساعد التقشير الذي تقوم به القهوة على إزالة خلايا الجلد الميتة من الطبقة العليا من البشرة وبالتالي تقليل السمرة والتصبغ . تتعرض البشرة للاسمرار في فصل الصيف بسبب التعرض المفرط لأشعة الشمس، وقد يبدو الاسمرار على جميع أجزاء البشرة أو يستهدف مناطق بعينها لتبدو وكأنها بقعًا داكنة مزعجة يصعب إخفائها باستخدام المكياج.قبل عيد الأضحى بالطبع تبحثين عن بشرة صافية خالية من البقع أو الاسمرار لذلك عليك بتطبيق المقشرات الطبيعية التي بدورها تزيل جميع البقع وتعيد للبشرة بياضها ونضارتها.القهوة علاج فعال لإزالة الاسمرار نهائيًا. القهوة منتج طبيعي ومتوفر بسهولة وله خصائص عالية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة. كما أنه مقشر جيد أيضًا. يمكن استخدام حبوب البن المطحونة ومسحوق القهوة كعلاج طبيعي لتقليل الاسمرار.تحتوي القهوة على حمض الكلوروجينيك ، وهو مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة ومضاد للبكتيريا. مضادات الأكسدة هي عوامل تحارب الأضرار البيئية والجذور الحرة المسؤولة عن شيخوخة الجلد.يساعد التقشير الذي تقوم به القهوة على إزالة خلايا الجلد الميتة من الطبقة العليا من البشرة وبالتالي تقليل السمرة والتصبغ .

مقشرات القهوة:



1. القهوة والعسل



اخلطي ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة مع ملعقة كبيرة من العسل واخلطيهما جيدًا. ضعيه على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة. بعد ذلك ، اغسليه.





2. القهوة والحليب



اخلطي 1 ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة مع 1-2 ملاعق كبيرة من الحليب ، وضعي المزيج. اغسليه بعد 10-15 دقيقة.

3. القهوة والصبار



يمكن خلط مسحوق القهوة مع جل الصبار في أجزاء متساوية وتطبيقه بالتساوي على الوجه بالكامل. اتركِ العجينة لمدة 15-20 دقيقة ، واغسليها بالماء البارد.



4. القهوة والسكر والزيت



خذي نصف كوب من البن المطحون الخشن ونصف كوب من السكر البني وربع كوب من زيت جوز الهند و 2 ملاعق كبيرة من الماء. امزجي المكونات المذكورة أعلاه لتحضير المقشر وقومي بالتدليك برفق على بشرتكِ لمدة 1-2 دقيقة ثم اغسليها بالماء البارد.



يوصى دائمًا باختبار كمية صغيرة من هذه الوصفات على ظهر يدك لاختبار الحساسية قبل استخدامه على وجهكِ بالكامل. إذا حدث تهيج لأي من هذه المكونات المذكورة ، فلا تستخدميه واستشري طبيب الأمراض الجلدية.