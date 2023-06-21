عند العناية بالمنطقة حول العينين.. انتبهي إلى هذه الأمور!

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عادة ما تكون منطقة تحت العين أكثر حساسية من الأجزاء الأخرى من الوجه، لأن الجلد في هذه المنطقة أرق، وهناك عدد أقل من الغدد الدهنية لترطيبه وحمايته، كما أن العضلات حول العينين تتحرك باستمرار، ما قد يؤدي إلى التجاعيد والخطوط الدقيقة بمرور الوقت، ثم هناك عوامل بيئية، مثل: التعرض لأشعة الشمس، والتلوث، والإجهاد، يمكن أن تؤدي جميعها إلى تفاقم هذه القضايا.أهمية العناية بالمنطقة حول العينين:تعتبر المنطقة حول العينين من الأماكن الأكثر حساسية في الجسم، وهي أيضاً مرآة لصحة الجسم والبشرة، إذ تتأثر هذه المنطقة بالتعب والإجهاد والتغيرات المناخية بشكل كبير، ما يسبب ظهور التجاعيد والانتفاخات والهالات السوداء، لذلك من المهم العناية بهذه المنطقة، للحفاظ على مظهر صحي وشاب.مكونات عناية بالبشرة يجب ألا تطبقيها تحت عينيك:نظراً لأن الجلد حول العينين أرق وأكثر حساسية من بقية الوجه، يمكن تهيجه بسهولة بمكونات معينة، في ما يلي بعض المكونات، التي عليكِ تجنب استخدامها في المنطقة تحت العين.1. الرتينويدات:يوجد المكون المضاد للشيخوخة، عادة، في المنتجات التي تَعِدُ بمعالجة الخطوط الدقيقة والتجاعيد، لكن في بعض الأحيان يمكن أن تكون مزعجة للغاية للبشرة، خاصة الجلد الحساس حول العينين، ما يجعل استخدام الرتينويدات في المنطقة تحت العين، قد يسبب الاحمرار والجفاف والتشقق.2. حمض الساليسيليك:هو مكون شائع لمكافحة حب الشباب، يعمل عن طريق تقشير الجلد، وفك انسداد المسام، ومع ذلك يمكن أن يكون قاسياً جداً بالنسبة لمنطقة حساسة مثلما تحت العين، وقد يسبب تهيجاً، ويجعل بشرتكِ جافة.3. بيروكسيد الهيدروجين:هو عامل مؤكسد قوي، وغالباً يستخدم لتفتيح الشعر أو تطهير الجروح، لذلك حاولي تجنب استخدامه في المنطقة حول العينين، لأنه قد يكون قاسياً جداً على الجلد الحساس حول العينين، وهناك احتمالية أن يسبب احمراراً وتهيجاً.نصائح للعناية بالمنطقة تحت العين:- الحصول على منظف لطيف على البشرة.- الترطيب بكريم خفيف الوزن وغير دهني، خاصة في المنطقة تحت العين.- استخدام واقي الشمس يومياً، للحماية من الأشعة فوق البنفسجية.- الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم، لمنع الانتفاخات، والهالات السوداء.- تجنب فرك الجلد أو سحبه حول العينين، لأن هذا يمكن أن يسبب التجاعيد، والخطوط الدقيقة.- استخدام أقنعة العين المُبردة، لتهدئة الانتفاخ والالتهاب. (زهرة الخليج)