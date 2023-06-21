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المرأة

نصائح لتخطي علاقة عاطفية فاشلة

Lebanon 24
21-06-2023 | 11:00
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إذا كنتِ على وشك إنهاء علاقة فاشلة، أو أنهيتها بالفعل، فإليكِ أهم نصائح تساعدك على تخطي العلاقة العاطفية الفاشلة، والمضي قدماً في حياتك. تابعي القراءة.

1- اعترفي بالفشل
هذه العلاقة لم تعد تجلب لكِ السعادة، وهذا الشخص لم يعد يضيف إلى حياتك ولا يقدم لكِ ما تستحقينه، هذا ما يجب الاعتراف به كخطوة أولى لتخطي التجربة، أن تدركي أنكِ في علاقة فاشلة، وأنكِ تستحقين الأفضل.
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2- ابحثي عن الأشياء التي تسعدك
لا تفكري كثيراً في الأشياء التي تنقصك في العلاقة الفاشلة، بل ابحثي عن الأشياء التي تسعدك، وركزي عليها، وحاولي الحصول عليها بنفسك حتى تستعيدي الشعور بالسعادة بعيداً عن العلاقة الفاشلة.

3- ركزي على الاستقلالية
أنتِ بحاجة للتوقف عن استخدام صيغة الجمع عند التخطيط لمستقبلك، حان الوقت للتركيز على استقلاليتك والتعامل مع شؤونك بفردية.

4- قدمي لنفسك الحب والتقدير
أهم مصدر للحب والتقدير هو نفسك، وأهم من تقدمين له الحب والتقدير هي نفسك، فلا تبخلي على نفسك بالقبول، الحب، التقدير، الاهتمام والاحترام.

5- ضعي سلامك النفسي أولوية
بدلاً من التفكير في علاقة فاشلة، أسباب الفشل، والنتائج المترتبة عن الفشل، وما يتبع هذا من الدخول في دائرة مغلقة من التفكير السلبي، ركزي على سعادتك وسلامك النفسي، كلما انجذبتِ نحو الأفكار السلبية والتفكير في الماضي، تذكري أن الأولوية لسلامك النفسي، والتركيز على سعادتك. (نواعم) 
المصدر: نواعم
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