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المرأة

فنانة سورية شهيرة تدافع عن سخرية نضال الأحمدية من السوريين.. رد فعلها غير متوقع

Lebanon 24
21-06-2023 | 08:00
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دافعت الفنانة السورية سلاف فواخرجي في منشور طويل جداً عن الإعلامية نضال الأحمدية بعد سخرية الأخيرة من اللاجئين السوريين.

ورأت فواخرجي أن الأحمدية خانها التعبير حيث قالت: "ربما لم يحالفها الحظ وخانها التعبير في حوارها الأخير، وربما عاطفتها تجاه بلدها ووجعها لأجله أخذها إلى منحى جارح للأسف من ناحية، وأيضاً هو لم يُفهم بالشكل الصحيح للأسف من ناحية أخرى".
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وأضافت في جزء آخر من التدوينة عبر حسابها في "فيسبوك": "انزعج الكثيرون منها لتصريحاتها عن بعض الأفراد السوريين واتخذوا الأمر كإهانة لبلد ولشعب، ولكنها من وجهة نظري لم تفعل، هي أخطأت عندما لم تدرك أنها وقعت في فخ التعميم لكنها كانت تتكلم عن أشخاص بعينهم ومواقف بعينها، هي تحب بلدها وتخاف عليه ويكفي ما يعانيه بلدها من ومن ومن... ولا شك في أنها كانت تستطيع أن تحدد وتوضح أكثر كي لا يحتمل كلامها التأويل والتفسير وخصوصاً في حساسية الأمر الكائنة والحالية، ولا شك في أنها كانت تستطيع أن تجمّل كلامها وهي صحافية واعلامية وتمتلك اللغة والتعبير". (لها) 

المصدر: لها
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