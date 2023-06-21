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المرأة

سارة أبي كنعان تعد جمهورها بمفاجأة: "شي مهضوم بهالكم يوم"

Lebanon 24
21-06-2023 | 16:00
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عبّرت بطلة مسلسل "الثمن"، الفنانة سارة أبي كنعان عن سعادتها لما شاهدته من تعليقات إيجابية ومحبة واسعة من الجمهور الذي "دعم" طاقم المسلسل، وجعل مشاركتهم به بمثابة نقلة نوعية.

وشاركت أبي كنعان عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" مجموعة صور وفيديوهات لشخصيتها "تيما" في كواليس تصوير المسلسل، وأرفقتها بتعليق بيّنت خلاله أنها لا تحب "الوداع"، لأنها شديدة التعلق بالأشخاص والمواقف والأحلام.
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ووصفت كلامها في المنشور بأنه "الأصعب"، لكونها لن تتمكن من إلقاء كلمة "الوداع" لتجربتها في المسلسل، ولمحبة جمهورها ودعمهم لها وتفاعلهم طيلة عرض حلقاته.

ووجّهت رسالة شكر لسارة دبوس التي راهنت على وجودها في المسلسل وأدائها للشخصية بشكل جيد، إضافة إلى اهتمامها بالتفاصيل عند التصوير، وأيضا حمادة جمال الدين الذي دعمها ولم يخلط بين عمله والصداقة التي جمعته بها، مشيرة إلى أنه تحمّلها كثيرا.

كما شكرت سردال وفكرت وسيتيناي وغنان على تحفيزهم لها لتقديم الشخصية بشكل متقن، وعدم شعور طاقم المسلسل بالغربة بفضلهم، واصفة فريق الإنتاج "بالسند".

ولم تنس أبي كنعان زملاءها الفنانين الذين قدموا عملا رائعا، جعل تجربتهم تشكل "فارقا" بمسيرتهم الفنية من وجهة نظرها.

وأكدت أنها لولا محبة جمهورها وتفاعلهم معها لما وصلت لهذه المرحلة من النجاح، مبينة أنها كانت تقرأ رسائلهم وتشعر بوجودهم كأنهم "عائلتها الكبيرة"، لكونهم قدّروا جهودها في تقديم شخصية "تيما".

واختتمت منشورها واعدة الجمهور بوجود مفاجأة، قائلة: "بحبكن كتير، وما بدي قول باي، بدي قول برجع بشوفكن قريبا، وترقبوا شي مهضوم لتيما وسارة بينزل بهالكم يوم".
المصدر: فوشيا
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