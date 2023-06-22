شمس الكويتية "تؤدّب" مَن هاجمها بسبب بيل غيتس

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استندت الفنانة شمس الكويتية إلى اتهام السيناتور الأميركي راند بول مؤسّس "مايكروسوفت"، بيل غيتس بالبحث عن الفيروسات في الكهوف وإرسالها إلى المدن، لتجدّد بذلك هجومها على البليونير الأميركي.وغرّدت شمس تعليقاً على كلام راند بول: "سنافر من عنده فيديوات لي وانا ألعن خير بلبل غيتس خليني انزلهم تذكير وأدب لكل اللي هاجمونا عشان من بدري قلنا انه شيطان ومجرم ولحد يسمع كلامه واللقاحات كانت تجارة".وكان عضو مجلس الشيوخ في الحزب الجمهوري عن ولاية كنتاكي قد قال في برنامج Sunday Morning Futures على شاشة قناة "فوكس نيوز" الأميركية: "بيل غيتس هو أكبر مموّل يقوم بالبحث عن الفيروسات في الكهوف لإخراجها ثم إطلاقها في المدن الكبرى". وأضاف: "قد ذهب إلى مدينة ووهان وأخذ فيروسات موجودة في كهف بعمق 300 قدم تحت الأرض ثم أطلقها في مدينة عدد سكانها 15 مليوناً".واختتم حديثه بالقول: "على الرغم من أنه قد يكون حَسَن النية، ربما يكون له يد في تمويل (أكبر خطر على البشرية)، محذّراً من أن تكون نتيجة الجائحة التالية أكثر كارثيةً".