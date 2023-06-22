شاهدوا إطلالة الملكة كاميلا بفستان من "ديور".. هل تستفز ميغان ماركل؟ (صور)

يبدو أن الدراما التي أحاطت بخبر الإعلان عن تعاون ميغان ماركل مع دار الموضة الفرنسية "ديور"، ثم نفيه لاحقا، لا تزال متواصلة، بعدما أخذت المسألة أبعادا أخرى خلال الساعات الماضية.



وبحسب وسائل إعلام غربية، يبدو أن الملكة كاميلا، زوجة الملك تشارلز الثالث، أبت أن يمر الأمر مرور الكرام، بل استغلته على ما يبدو في مكايدة ميغان بطريقة غير مباشرة، بعد ظهورها بإطلالة من ديور في مهرجان رويال أسكوت.

وتألقت كاميلا، 75 عاما، بفستان ومعطف باللون الأبيض من توقيع "ديور" خلال حضورها تلك المناسبة، بعد يومين فقط على نفي خبر توقيع ميغان مع علامة ديور، عكس ما تم إعلانه مسبقا.وبينما لم تتم رسميا صفقة الشراكة التي كانت ستتعاون بموجبها ميغان مع ديور، فإن المعروف هو أن الدوقة من عشاق منتجات ديور منذ سنوات طويلة، وسبق لها الظهور بتصاميم مخصصة لها من توقيع الدار خلال الجولة التي قامت بها في المغرب عام 2019، وخلال حضورها الحفل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية عام 2022 وفي مناسبات رسمية أخرى.ويقال كذلك إن ميغان سبق لها أن تزينت بمكياج وجه كامل من توقيع ديور في يوم زفافها على الأمير هاري عام 2018، كما ارتدت من توقيع الدار في حفل تعميد الأمير آرتشي عام 2019.ولا يبدو أن ميغان هي الوحيدة المرتبطة بعلامة ديور، بل إن زوجها، هاري، من محبي العلامة هو الآخر؛ إذ سبق له الظهور ببدلة من توقيع ديور مكونة من ثلاث قطع خلال حضوره حفل تتويج والده في أيار الماضي، وسابق تألقه بإطلالات مميزة من توقيع ديور أيضا في مناسبات أخرى.وكذلك كانت ترتبط والدته، الأميرة الراحلة ديانا، بالعلامة الفرنسية، وهناك واقعة شهيرة قام خلالها مسؤولو العلامة بتغيير اسم واحدة من حقائبها الأيقونية المميزة لتصير "ليدي ديور" تكريما لها.