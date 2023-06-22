كيف تختار هنادي مهنا أزياءها؟

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أشارت الممثلة المصرية هنادي مهنا، إلى أنها لا تهتم بشكل كبير بعالم الموضة والأزياء، مشيرة إلى أن مشاركتها كسفيرة في حفل جوائز مصر للأزياء Egyptian Fashion Awards (EFA) جاءت لدعم مصممي الأزياء في بلدها.وأضافت مهنا لـ"فوشيا" على هامش الحفل، أنها تختار أزياءها حسب الوقت المتاح لها، فتحضّر في مرات الزي الذي سترتديه قبل المناسبة بيوم، ومرات أخرى قبل المناسبة أو المشوار بدقائق أو ساعات قليلة جدا.وأضافت، أنها تحرص على شراء أزيائها من كل دولة تسافر إليها، وكان آخرها فرنسا، التي توجهت إليها للمشاركة في حفل زفاف هناك، كما أنها تشتري من مصر لأقاربها الذين يعيشون في باريس بعض الحاجات مثل العصائر والكعك.وأوضحت هنادي مهنا، أنها تتعرض للانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي كغيرها من الفنانات، وهذا أمر طبيعي؛ لأن الأذواق مختلفة، ولكنها تحاول عدم التصرف بطريقة مفاجئة لهم أو لا تشبههم بل ترغب بأن تكون قريبة منهم.وأشادت الفنانة المصرية بدور زوجها أحمد خالد صالح في مسلسل "تحت الوصاية"، الذي عرض في دراما رمضان 2023، مؤكدة بأن شهادتها مجروحة بحقه.