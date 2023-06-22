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المرأة
4 عادات صحية يكتسبها منكِ طفلك
Lebanon 24
22-06-2023
|
11:00
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يتعلم الطفل بالمحاكاة أكثر من التلقين والنصائح المباشرة، لذا عندما ترغبين في غرس صفة حميدة أو تعليم طفلك سلوكاً جيداً أو عادة صحية، حاولي أن تلتزمي بها أولاً، وأن تظهري لطفلك التزامك بهذه الصفة أو العادة، ومن ثم سوف يكتسبها منكِ طفلك لتصبح جزءاً من شخصيته.
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تابعي القراءة لتتعرفي على أهم العادات الصحية التي يكتسبها منكِ طفلك.
1- المرح والإيجابية
إذا كنتِ متفائلة وسعيدة وتحاولين الاستمتاع بكل لحظة، والتركيز على الإيجابيات، والتفكير بشكل إيجابي معظم الوقت، فسوف يكتسب منكِ طفلك أسلوب التفكير الإيجابي، ويصبح مرحاً، مبتهجاً، متفائلاً ومقبلاً على الحياة، وهو ما سوف ينعكس على جميع جوانب حياته.
2- النضج والمرونة
عندما تخطئين، يجب أن تعترفي بالخطأ، وتعتذري عنه بشجاعة ووضوح، تحملي نصيبك من المسؤولية، وأظهري مرونة في تقبل إخفاقاتك، واستعدادك لإصلاح الخطأ، والتعلم منه حتى لا تقعي فيه مرة أخرى.
3- السعي وراء التعلم
دائماً اظهري لطفلك رغبتك في تعلم أشياء جديدة والسعي نحو التعلم، على سبيل المثال: لغة جديدة، مهارة يدوية، هواية، رياضة، أو حتى مجال جديد للدراسة يغيّر مسار حياتك أو يضيف إليكِ.
4- اتباع نمط حياة صحي
نمط حياتك هو أهم ما يكتسبه منكِ طفلك، نظامك الغذائي، ومعدل نشاطك، لذا احرصي على اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، والتزمي بممارسة الرياضة يومياً، وتجنبي الأطعمة والمشروبات غير الصحية، والجلوس لفترات طويلة أمام الشاشات، حتى يكتسب منكِ طفلك نمط الحياة الصحي، ويتمتع بحياة صحية، جسد قوي وعقل نظيف. (نواعم)
المصدر: نواعم
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