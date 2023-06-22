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المرأة

ظهرت بإطلالة من "ديور"... هل ارادت الملكة كاميلا استفزاز ميغان ماركل؟

Lebanon 24
22-06-2023 | 16:00
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لا تزال الدراما التي أحاطت بخبر الإعلان عن تعاون ميغان ماركل مع دار الموضة الفرنسية "ديور" متواصلة، بعدما أخذت المسألة أبعادا أخرى خلال الساعات الماضية.

فالملكة كاميلا، زوجة الملك تشارلز الثالث، أبت أن يمر الأمر مرور الكرام، بل استغلته على ما يبدو في مكايدة ميغان بطريقة غير مباشرة، بعد ظهورها بإطلالة من ديور في مهرجان رويال أسكوت.
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وتألقت كاميلا، 75 عاما، بفستان ومعطف باللون الأبيض من توقيع "ديور" خلال حضورها تلك المناسبة، بعد يومين فقط على نفي خبر توقيع ميغان مع علامة ديور، عكس ما تم إعلانه مسبقا.
المصدر: فوشيا
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