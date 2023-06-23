بعد صراع مع المرض.. وفاة والد الفنانة الشهيرة



توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، يحيى أحمد قاسم جودة، والد الفنانة أروى جودة، وذلك بعد صراع مع المرض خلال الأيام الماضية.



وأعلنت أروى الخبر عبر خاصية القصص المصورة "ستوري" على "انستغرام"، وكتبت: "صلاة الجنازة على والدي المغفور له بإذن الله أ/يحيى أحمد قاسم جودة يوم الجمعة 23/6 مع صلاة الجمعة في جامع مصطفى محمود إن شاء الله".

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وتابعت: "نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة لأبي العزيز فضلاً و ليس أمرًا". (مصراوي)