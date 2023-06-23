Advertisement

المرأة

بعد صراع مع المرض.. وفاة والد الفنانة الشهيرة

Lebanon 24
23-06-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1080379-638231060104350173.jpg
Doc-P-1080379-638231060104350173.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، يحيى أحمد قاسم جودة، والد الفنانة أروى جودة، وذلك بعد صراع مع المرض خلال الأيام الماضية.

وأعلنت أروى الخبر عبر خاصية القصص المصورة "ستوري" على "انستغرام"، وكتبت: "صلاة الجنازة على والدي المغفور له بإذن الله أ/يحيى أحمد قاسم جودة يوم الجمعة 23/6 مع صلاة الجمعة في جامع مصطفى محمود إن شاء الله".
Advertisement
 
 
وفاة والد أروى جودة وهذا موعد ومكان الجنازة

وتابعت: "نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة لأبي العزيز فضلاً و ليس أمرًا". (مصراوي)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
23:00 | 2023-06-22
16:00 | 2023-06-22
14:00 | 2023-06-22
11:00 | 2023-06-22
08:00 | 2023-06-22
05:00 | 2023-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website