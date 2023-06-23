"شوفوا كف إيدي".. فنانة شهيرة تعلن إصابتها بجرح في يدها بسبب الحسد

نشرت الفنانة فريدة سيف النصر مقطع فيديو كشفت فيه عن إصابتها بجرح في يدها، طالبةً من جمهورها الدعاء لها بعد إصاباتها المتكررة خلال الفترة الأخيرة بسبب تعرّضها للحسد من إحدى جاراتها.

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وقالت فريدة في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الخاص في "فيسبوك": "يعني أقول إيه؟ شوفوا كف إيدي والحتة اللي بينتحروا منها قطعولي إيدي من عندها بس أنا مش عايزة أنتحر، أنا والله ما فاهمة".











وتلقت فريدة تعليقات من متابعيها يستفسرون من خلالها عن الذين قطعوا يدها ومَن تقصد بهم، لتردّ عليهم موضحةً أنها أٌصيبت بجرح في يدها بسبب الحسد، بالقول: "الحاسدة جارتي وأنا متلخبطة برد على حفيدتي، يعني بالعقل حد هايمسك إيدي ويقطعهالي؟ والله ما دخلت بيتها هي معدّية وأنا بحاسب السوبر ماركت وبصت الناحية التانية هي عرفت خلاص من البوست الأول، وأدي التانية خايفة من التالتة بقى أكون عزلت أحسن برضه". (لها)