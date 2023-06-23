28
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
32
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
"شوفوا كف إيدي".. فنانة شهيرة تعلن إصابتها بجرح في يدها بسبب الحسد
Lebanon 24
23-06-2023
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الفنانة فريدة سيف النصر مقطع فيديو كشفت فيه عن إصابتها بجرح في يدها، طالبةً من جمهورها الدعاء لها بعد إصاباتها المتكررة خلال الفترة الأخيرة بسبب تعرّضها للحسد من إحدى جاراتها.
Advertisement
وقالت فريدة في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الخاص في "فيسبوك": "يعني أقول إيه؟ شوفوا كف إيدي والحتة اللي بينتحروا منها قطعولي إيدي من عندها بس أنا مش عايزة أنتحر، أنا والله ما فاهمة".
وتلقت فريدة تعليقات من متابعيها يستفسرون من خلالها عن الذين قطعوا يدها ومَن تقصد بهم، لتردّ عليهم موضحةً أنها أٌصيبت بجرح في يدها بسبب الحسد، بالقول: "الحاسدة جارتي وأنا متلخبطة برد على حفيدتي، يعني بالعقل حد هايمسك إيدي ويقطعهالي؟ والله ما دخلت بيتها هي معدّية وأنا بحاسب السوبر ماركت وبصت الناحية التانية هي عرفت خلاص من البوست الأول، وأدي التانية خايفة من التالتة بقى أكون عزلت أحسن برضه". (لها)
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة جديدة من سوق الدولار.. إكتشفوا ماذا فعل صرّافون!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة من سوق الدولار.. إكتشفوا ماذا فعل صرّافون!
14:22 | 2023-06-22
22/06/2023 02:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إصطياد سمكة قرش في منطقة الأوزاعي!
Lebanon 24
بالفيديو... إصطياد سمكة قرش في منطقة الأوزاعي!
07:33 | 2023-06-22
22/06/2023 07:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
المأساة تهزّ العالم.. الكشفُ عن مصير الغواصة المفقودة ووفاة جميع أفراد طاقمها!
Lebanon 24
المأساة تهزّ العالم.. الكشفُ عن مصير الغواصة المفقودة ووفاة جميع أفراد طاقمها!
15:00 | 2023-06-22
22/06/2023 03:00:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو عالي الدقة لسفينة "تايتنيك" وسط مأساة غواصة "تيتان".. شاهدوه!
Lebanon 24
فيديو عالي الدقة لسفينة "تايتنيك" وسط مأساة غواصة "تيتان".. شاهدوه!
15:24 | 2023-06-22
22/06/2023 03:24:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بينهم ملياردير مقيم في دبي.. من هم ركاب الغواصة المفقودة؟
Lebanon 24
بينهم ملياردير مقيم في دبي.. من هم ركاب الغواصة المفقودة؟
09:36 | 2023-06-22
22/06/2023 09:36:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
02:00 | 2023-06-23
بعد صراع مع المرض.. وفاة والد الفنانة الشهيرة
23:00 | 2023-06-22
أول ردّ لها.. كيف علّقت شيماء سيف على صورها المنتشرة بتقنية الذكاء الاصطناعي؟
16:00 | 2023-06-22
ظهرت بإطلالة من "ديور"... هل ارادت الملكة كاميلا استفزاز ميغان ماركل؟
14:00 | 2023-06-22
إنذارات بحق شيرين عبد الوهاب
11:00 | 2023-06-22
4 عادات صحية يكتسبها منكِ طفلك
08:00 | 2023-06-22
كيف تختار هنادي مهنا أزياءها؟
فيديو
خلاف على أرض بأستراليا يُفجر خلافا.. وكاميرا ترصد دبلوماسياً روسياً (فيديو)
Lebanon 24
خلاف على أرض بأستراليا يُفجر خلافا.. وكاميرا ترصد دبلوماسياً روسياً (فيديو)
03:00 | 2023-06-23
23/06/2023 14:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتصال ينقطع مع ملياردير شهير على عمق 3800 متر.. ماذا حصل معه؟ (فيديو)
Lebanon 24
الاتصال ينقطع مع ملياردير شهير على عمق 3800 متر.. ماذا حصل معه؟ (فيديو)
00:01 | 2023-06-20
23/06/2023 14:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
00:49 | 2023-06-19
23/06/2023 14:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact