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المرأة

فنانة سورية شهيرة: تعلمت الرقص من النوادي الليلة.. من هي؟

Lebanon 24
23-06-2023 | 08:00
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أعربت الفنانة السورية روعة ياسين، عن سعادتها بالأصداء الإيجابية ومحبة الجمهور لمشاركتها في كل من مسلسل "مربى العز" و "العربجي"، لكونها حققت نجاحا واسعا، رغم صغر دورها بهما وعدم تأثيرهما على مجرى الأحداث.
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وقالت ياسين إن مهنة التمثيل لم تكن ضمن طموحاتها وأحلامها، لكن مشاركتها في مهرجان "البادية" جعلتها مطلوبة في الأعمال الدرامية، بسبب التغطية الإعلامية الواسعة للعمل وجمالها أيضا.
 
 
وأكدت أنها رفضت في البداية تقديم شخصية "الراقصة" في "تخت شرقي" عدة مرات متتالية، بسبب خوفها من الانتقادات، لكن إصرار شربتجي عليها جعلها تشارك بسبب إيمانها بنظرتها.

وأضافت ياسين أنها ذهبت إلى النوادي الليلية بغية تعلم الرقص لخدمة مشاهدها في المسلسل، كما تابعت فيديوهات عديدة، لتحترف الرقص.
 
وقالت ياسين إن سبب عدم ارتباطها حتى الوقت الحالي، يعود لكون الشباب يرغبون بتغيير شخصيتها وجعلها نسخة جديدة تشبههم، وهي بدورها ترفض ذلك، بسبب الاستقلالية التي اعتادت عليها. (فوشيا) 

المصدر: فوشيا
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