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المرأة

لإنقاص وزنك.. إعتمدي على هذه الوجبات الخفيفة الصحية

Lebanon 24
23-06-2023 | 16:00
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أظهرت العديد من الدراسات بأن الفواكه الجافة تعد من أكثر الوجبات الخفيفة الصحية، والتي تساعد أيضاً في إنقاص الوزن.

وقالت ماريشا بوراي، خبيرة الابتكار الغذائي الهندية، إن الفواكه ‏الجافة تزيد من معدل الأيض لدى الإنسان،‎ ‎لأنها غنية ‏بالمعادن والإنزيمات والفيتامينات، وكلها تعمل على تحسين ‏الجهاز الهضمي.‏‎ 
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فيما يلي أهم الفواكه الجافة التي تساعد في إنقاص الوزن، وفق ما أوردت صحيفة "تايمز أوف إنديا":

- الزبيب‎: ثبت أن الزبيب المنقوع له تأثير أفضل من الزبيب الخام، ‏حيث تزيد القيمة الغذائية عند النقع،‎ ‎لأنها تساعد على منع ‏الرغبة الشديدة في السكر، وتساعد على الحفاظ على استقرار ‏مستويات السكر في الدم، وكذلك يحتوي الزبيب ‏على نسبة منخفضة من الملح، ونسبة عالية من اليود ‏والألياف وأحماض أوميغا ‏‎3‎‏ الدهنية والبروتين، مما يجعلها ‏خياراً مغذياً للتعامل مع فقدان الوزن.‏

- التين: يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على ‏الهضم والإحساس بالشبع، وتعزز  العناصر الغذائية ‏الموجودة في‎ ‎التين‎ ‎التمثيل الغذائي بشكل أسرع. وتساعد ‏أحماض أوميغا ‏‎3‎‏ الدهنية في التين على حرق المزيد من ‏السعرات الحرارية أثناء التمرين، وتقليل دهون ‏البطن،‎ ‎وهي غنية بالألياف والبوتاسيوم، كما أنها تنظم ضغط الدم، ‏وتقلل من احتباس الماء، وتحتوي على سعرات حرارية أقل ‏من الفاكهة الطازجة‎.‎


- اللوز: بحسب ما قالته الخبيرة بوراي، فإن للوز فوائد عديدة للذين ‏لديهم ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار،‎ ‎واللوز منخفض ‏السعرات الحرارية وغني بالعناصر الغذائية مثل الدهون ‏الأحادية غير المشبعة، ومضادات الأكسدة والبروتين.‏

- التمور: تحتوي التمور على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على ‏الإحساس بالشبع، ويحتوي على فيتامين ب ‏‎5‎‏، الذي ‏يعزز القدرة على التحمل.‏
 
 
المصدر: 24.ae
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