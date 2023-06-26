إليكِ أهمية التزام الأسرة بعادات وتقاليد العيد

Advertisement

هناك عادات وتقاليد لكل مناسبة أو عيد، مثلاً نحن نستقبل أيام عيد الأضحى، وهناك عادات شائعة بين العائلات، مثل صلاة العيد، ذبح الأضحية، الإفطار بوجبات دسمة تناسب طبيعة العيد، توزيع العيدية، زيارة الأقارب، أو الخروج مع الأسرة في نزهة، أو ربما قضاء أمسيات عائلية ذات طابع احتفالي. هناك عادات وتقاليد مشتركة بين معظم العائلات، وأخرى خاصة بكل أسرة، ولكن المهم أن يلتزم الجميع بالعادات والتقاليد التي يتم اتباعها منذ سنوات، إذ تعود بفوائد عظيمة على الأسرة ونفسية أفرادها وتطور شخصياتهم.وفيما يلي أهم الفوائد التي تعود على أسرتك عند الالتزام بعادات وتقاليد العيد. تابعي القراءة.1- تقاليد وعادات العيد تعكس أصالة العائلةكلما كان للعائلة طقوس ثابتة في الأعياد والمناسبات، كلما أظهر هذا أصالة العائلة، مما يدفع الأطفال إلى الاعتزاز بعائلتهم.2- تقاليد وعادات العيد تخلق هوية للعائلةمن المهم أن يكون للعائلة هوية واضحة، وخاصة إذا كانت تقيم خارج مجتمعاتنا العربية، إذ يظل الأبناء على تواصل قوي مع هويتهم العربية، كما أن نشأة الأبناء وهم على معرفة بهوية عائلتهم، يساعدهم على التمسك بهويتهم في أي مكان بالعالم.3- تقاليد وعادات العيد تخلق احتراماً للعائلةمن المهم أن يشعر أطفالك بالاحترام لعائلتهم، والالتزام بعادات وتقاليد العيد تخلق نوعاً من القداسة تجاه العائلة، وهو ما يجعل العائلة كياناً له احترام في قلوب وعقول الصغار والكبار.4- تقاليد وعادات العيد تشجع على وقت الأسرة معاًقضاء وقت ممتع بصحبة العائلة، سواء في الاجتماعات العائلية في العيد، أو في الأنشطة المرحة بصحبة أفراد العائلة، يعزز الارتباط بقضاء وقت مع الأسرة، وبالتالي يصبح وقت العائلة محبباً للأطفال، وتصبح العائلة أكثر ترابطاً.5- تقاليد وعادات العيد تصنع ذكريات جميلة للأسرةسواء مع الأسرة، أو العائلة الكبرى، فإن الالتزام بتقاليد وعادات العيد يصنع ذكريات جميلة داخل الأطفال، تجعل طفولتهم أجمل، ويصبحون أكثر امتناناً لعائلتهم، وأكثر ثقة بأنفسهم.(نواعم)