نصائح للحفاظ على "باديكير" القدمين لأطول فترة ممكنة

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دللّي قدميكِ في اليوم الأول:

تُعد الـ24 ساعةً الأولى بعد القيام بـ"الباديكير" حاسمة، إذ يقول خبراء التجميل إن ملمع الأظافر يكون هشاً خلال أول 12 إلى 24 ساعة، لذا يجب عليكِ الجلوس والاسترخاء والابتعاد عن القيام بالأمور التي من شأنها إزالته أو خدشه، وكذلك يتوجب عليكِ ارتداء شبشب أو صندل من الصالون، كما من الضروري أيضاً الابتعاد عن الماء الساخن.



الابتعاد عن الكلور:

في حين أن الذهاب إلى المسبح أو الساونا لن يؤذي أظافرك، إلا أنه قد يكون من الأفضل تجنب المسبح في الأيام القليلة الأولى، لاحتواء مياهه على الكلور، حيث يُستخدم لتطهير المياه، وله بعض الآثار القاسية على طلاء أظافرك، إذ يمكن أن تتسبب هذه المواد الكيميائية في تشقق الطلاء أو بهتانه، كما يمكن أن يحد من عمر "الباديكير" أيضاً. في موسم الصيف، وموسم ارتداء الأحذية المفتوحة والصنادل، تريدين أن تظهر قدماكِ جذابتين دائماً، لذلك رصدنا لكِ بعض النصائح والحيل، التي يمكنكِ من خلالها المحافظة على "باديكير" القدمين لثلاثة أسابيع أو أكثر.دللّي قدميكِ في اليوم الأول:تُعد الـ24 ساعةً الأولى بعد القيام بـ"الباديكير" حاسمة، إذ يقول خبراء التجميل إن ملمع الأظافر يكون هشاً خلال أول 12 إلى 24 ساعة، لذا يجب عليكِ الجلوس والاسترخاء والابتعاد عن القيام بالأمور التي من شأنها إزالته أو خدشه، وكذلك يتوجب عليكِ ارتداء شبشب أو صندل من الصالون، كما من الضروري أيضاً الابتعاد عن الماء الساخن.الابتعاد عن الكلور:في حين أن الذهاب إلى المسبح أو الساونا لن يؤذي أظافرك، إلا أنه قد يكون من الأفضل تجنب المسبح في الأيام القليلة الأولى، لاحتواء مياهه على الكلور، حيث يُستخدم لتطهير المياه، وله بعض الآثار القاسية على طلاء أظافرك، إذ يمكن أن تتسبب هذه المواد الكيميائية في تشقق الطلاء أو بهتانه، كما يمكن أن يحد من عمر "الباديكير" أيضاً.

وإلى جانب الكلور، فإن معظم قيعان حمامات السباحة مصنوعة من مواد صلبة، مثل الخرسانة، وقد يؤدي الدخول والخروج المستمر من حمام السباحة واللعب في الماء إلى تشقق طلاء الأظافر، عندما تتلامس معها أصابع قدميك.







ادهني قدميك بالمرطب والزيوت:

عندما يتعلق الأمر بجعل "باديكير" القدمين يدوم لأسابيع، ويظهر بشكل رائع، فإن الحفاظ على رطوبة قدميكِ هي المفتاح، حيث تبقي المستحضرات والزيوت بشرتكِ ناعمة ونضرة، ومن المهم، أيضاً، التأكد من وجود زيوت بشرة في متناول يديك، وتطبيقها مرات عدة في اليوم.

ولأن الترطيب أمر لا بد منه، فكري في إضافة لوشن إلى قدميكِ مرة واحدة على الأقل يومياً، إذ إن ذلك يمنع التشققات والالتهابات.

وبالإضافة إلى ذلك، سترغبين في ترطيب قدميكِ في أي وقت تتعرض فيه للمواد الكيميائية القاسية، مثل الغطس السريع في حمام السباحة. وإلى جانب الترطيب، تأكدي من جفاف قدميكِ، وامتصاص كل المستحضر قبل ارتداء أي جوارب أو أحذية، واهتمي بأن تكون الأحذية رياضية مريحة، وتناسب قدميك جيداً.



قومي بطلاء أظافرك بالملمع:

عندما يتعلق الأمر بالحصول على أقصى استفادة من الباديكير، فإنه من الأهمية بمكان إضافة طبقةٍ جديدة من الحماية لأظافر قدميك الملونة كل بضعة أيام، لإبقائها لامعة، كما أن وجود تلك الطبقة الإضافية فوق الطلاء سيمنع حدوث الخدوش، في حال تعثرتِ، أو نسيت ارتداء جواربك. (زهرة الخليج)