إليكِ 5 نصائح لتجنب الخلافات الزوجية في العيد

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على الرغم من أن العيد مبهج ويجلب السعادة، إلا أنه يشمل الكثير من التفاصيل والقرارات التي قد تسبب الخلافات بين الزوجين.حتى تتجنبي الخلافات الزوجية، وتقضي مع زوجك عيداً سعيداً وهادئاً، اتبعي النصائح التالية.1- اتفقي مع زوجك على ميزانية محددة للعيدللعيد نفقات زائدة، مثل النزهات والهدايا والولائم، وهنا قد تحدث الخلافات بسبب اختلاف عادات الإنفاق بين الزوجين، واختلاف الأولويات، لذا من المهم مناقشة ميزانية الأسرة مع زوجك، والاتفاق معه على بنود الميزانية وأولويات الإنفاق، والالتزام بالاتفاق منعاً لحدوث المشاكل.2- ضعي خطة مشتركة للاحتفالتحدثي مع زوجك عن توقعات كل منكما للاحتفال بالعيد، وضعي خطة مشتركة بالاتفاق معه، على أن يراعي كل منكما رغبات الآخر في طرق الاحتفال بالعيد، من حيث أماكن الخروج والطقوس وغيرها.3- التزمي بطقوس العيدطقوس العيد مقدسة لدى العائلات، فهي عادات وتقاليد يتم غرسها منذ الطفولة، لذا فالتخلي عنها يفقد بهجة العيد، ويسبب المشاكل، لذا التزمي بطقوس العيد حتى تكتمل سعادتكما بالاحتفال. وعند وجود اختلافات في طقوس العيد بين عائلتك وعائلة زوجك، عليكِ الاتفاق معه على طقوس مشتركة والتحلي بالمرونة حتى تشعرا ببهجة العيد معاً.4- ضعي خطط مشتركة للزيارات العائليةسواء كنتما مدعوين، أو كنتما تخططان لاستقبال العائلة في المنزل، يجب الاتفاق معاً من أجل تنسيق مواعيد الزيارات العائلية، ووضع خطط بديلة، وأيضاً وضع خطط مشتركة لطرق التعامل مع أي مشاكل عائلية قد تطرأ، حتى يمر العيد بسلام.5- خصصي وقتاً للتواصل مع زوجكإهمال التواصل بسبب ضيق الوقت وزيادة الأنشطة في العيد، قد يسبب اندلاع المشاكل بينكما، والعيد وقت مثالي لقضاء وقت ممتع مع زوجك وتعزيز الترابط والانسجام بينكما، فاحرصي على تخصيص وقت للتواصل مع زوجك وقضاء وقت ممتع بصحبة شريك حياتك في العيد. (نواعم)