إليكِ نصائح لحماية الرضع من الأشعة فوق البنفسجية الضارة

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ونظراً لأهمية حماية الرضع من خطر التعرّض لأشعة الشمس المباشرة، اليكم هذه النصائح: وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الجلد، فإن سرطان الجلد هو أكثر أنواع السرطان شيوعًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وخامس أكثر الأنواع شيوعًا في العالم، وغالباً ما يحدث بسبب التعرّض لأوقات طويلة لأشعة الشمس المباشرة بدون وسائل وقاية، خاصة في فترتي الطفولة والمراهقة.ونظراً لأهمية حماية الرضع من خطر التعرّض لأشعة الشمس المباشرة، اليكم هذه النصائح:

1- من الأفضل تجنب خروج الرضيع من المنزل خلال ساعات الذروة الشمسية، أي من الساعة 10 صباحًا حتى 4 عصرًا.

2- في حالة خروج الرضيع من المنزل احرصي على حماية الطفل بمظلة أو ملابس بأكمام طويلة وقبعة، وطبقي مستحضر واقٍ من الشمس على المناطق المكشوفة من الجلد.

3- استخدمي للرضيع المستحضرات الواقية من الشمس التي تحتوي على حاصرات فيزيائية بدلاً من الحاصرات الكيميائية لأنها أفضل للبشرة الحساسة. وابحثي عن ثاني أكسيد التيتانيوم وأكسيد الزنك عند اختيار المستحضر الواقي من الشمس للأطفال الصغار.

4- تذكري إعادة تطبيق المستحضر الواقي من الشمس كل ساعتين أو بعض التعرق أو السباحة مباشرةً. (نواعم)



