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المرأة

الكشف عن جنس مولود ليندسي لوهان وزوجها الإماراتي بدر شماس... صبيّ أمّ بنت؟

Lebanon 24
27-06-2023 | 16:00
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كشفت بعض الصحف الأجنبية أن الممثلة الأميركية ليندسي لوهان وزوجها الإماراتي بدر شماس ينتظران مولودًا ذكرًا.

وفق موقع TMZ، من المقرر أن ترحب نجمة Mean Girls، البالغة من العمر 36 عامًا، بمولود ذكر مع اقتراب موعد ولادتها، حيث ستتواجد والدتها ديانا إلى جانبها في دبي لدعمها خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى مجموعة من أشقائها الذي سيحضرون لرؤية ابن شقيقتهم.
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من جهتها، لم تؤكد أو تنفي لوهان الأخبار المتداولة، بل اكتفت بتجاهلها. (فوشيا)
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