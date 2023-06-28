بدت مختلفة الملامح وبوزن زائد.. شاهدوا أول ظهور لـ أمبر هيرد بعد انتهاء قضيتها الشهيرة ضد طليقها جوني ديب

تصدّرت النجمة الأميركية أمبر هيرد، حديث الجمهور بسبب أحدث ظهور فني لها.

ولفتت هيرد الأنظار بتغير ملامحها وزيادة وزنها في أول ظهور لها منذ أزمتها الشهيرة مع طليقها جوني ديب، خلال مشاركتها في العرض الأول لفيلمها "In the Fire"، على هامش فعاليات الدورة الـ69 في مهرجان تاورمينا السينمائي في إيطاليا.

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وارتدت النجمة الأميركية البالغة من العمر 37 عاما في هذه المناسبة الفنية فستاناً طويلاً بغطاء رأس أسود مع صندل بكعب عالٍ، كما اعتمدت لشعرها الأشقر تسريحة متعرجة ولوجهها مكياجاً خفيفاً. وارتدت النجمة الأميركية البالغة من العمر 37 عاما في هذه المناسبة الفنية فستاناً طويلاً بغطاء رأس أسود مع صندل بكعب عالٍ، كما اعتمدت لشعرها الأشقر تسريحة متعرجة ولوجهها مكياجاً خفيفاً.