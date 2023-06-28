Advertisement

المرأة

بدت مختلفة الملامح وبوزن زائد.. شاهدوا أول ظهور لـ أمبر هيرد بعد انتهاء قضيتها الشهيرة ضد طليقها جوني ديب

Lebanon 24
28-06-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1082164-638235506250509338.PNG
Doc-P-1082164-638235506250509338.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تصدّرت النجمة الأميركية أمبر هيرد، حديث الجمهور بسبب أحدث ظهور فني لها.
 
 
ولفتت هيرد الأنظار بتغير ملامحها وزيادة وزنها في أول ظهور لها منذ أزمتها الشهيرة مع طليقها جوني ديب، خلال مشاركتها في العرض الأول لفيلمها "In the Fire"، على هامش فعاليات الدورة الـ69 في مهرجان تاورمينا السينمائي في إيطاليا.
Advertisement
 


وارتدت النجمة الأميركية البالغة من العمر 37 عاما في هذه المناسبة الفنية فستاناً طويلاً بغطاء رأس أسود مع صندل بكعب عالٍ، كما اعتمدت لشعرها الأشقر تسريحة متعرجة ولوجهها مكياجاً خفيفاً.
 


وعقب تداول صورها على مواقع التواصل، انهالت تعليقات الجمهور حول تغير ملامحها وجهها بعض الشيء، والحديث عن زيادة وزنها. (فوشيا)
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2023-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:28 | 2023-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2023-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:02 | 2023-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:05 | 2023-06-28
14:00 | 2023-06-28
11:00 | 2023-06-28
09:27 | 2023-06-28
08:00 | 2023-06-28
02:00 | 2023-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website