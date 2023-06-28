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المرأة

بدون مكياج وبفستان أبيض.. هكذا بدت شيرين عبد الوهاب في أحدث ظهور (صورة)

Lebanon 24
28-06-2023 | 08:00
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شارك الموزع الموسيقي النابلسي صورة له برفقة الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك أثناء تواجدهم داخل الأستوديو، مشيرا لتحضير عمل فني جديد يجمعهما.
ونشر النابلسي الصورة عبر حسابه بموقع انستغرام وعلق عليه قائلًا: "صورة لا تحتاج إلى تعليق بل مزيد من الحب".
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شيرين عبد الوهاب برفقة الموزع النابلسي - الصورة من حسابه على انستغرام
 
وظهرت شيرين عبد الوهاب بدون مكياج ومرتدية فستانًا من اللون الأبيض.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب تستعد لطرح أربع أغنيات بالتعاون مع شركة روتانا، وقالت شيرين في تصريحات لبرنامج ET بالعربي، على هامش الحفل الغنائي الذي أحيته في جدة مؤخرا: "ألبومي مع شركة روتاني في 4 أغاني منه نازلين، ويليهم 4 أغاني، يعني هيكون مقسم أربعة في أربعة، وفي حفلات كتيرة". (سيدتي)
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