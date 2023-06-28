بعد زواجها بممثل... ممثلة مصرية تكشف رأيها في ارتباط شخصين من مهنة واحدة

Advertisement

كشفت الفنانة شيري عادل عن رأيها في زواج رجل وامرأة يعملان في المهنة نفسها، بعد تجربة زواجها من الفنان طارق صبري، مؤكدةً أنه زوج داعم ومشجّع.وقالت شيري: "ممكن اتنين متجوزين يكونوا في نفس المجال، بس مش بيشجعوا بعض، بس طارق بيشجعني جداً وبيساعدني، وواقف في ضهري وعايزني أبقى أحسن".وأضافت: "ده مبهر بالنسبالي، وهو دايماً مهتم إنه يشوفني أحسن، وبيدفعني لقدام، ويفضل يقنعني بالشغل لأني مترددة جداً في قبول أي عمل وهو بيقولي قدمي للناس أعمال".وكانت شيري عادل قد عبّرت عن سعادتها بتعليقات الجمهور على خبر زواجها من طارق صبري، مؤكدةً أن مباركاتهم لها أكملت فرحتها، حيث قالت: "مباركات الجمهور ليا على السوشيال ميديا والتفاعل اللي حصل وقت زواجي من طارق صبري، كانت أحلى حاجة حصلتلي". وأضافت: "اعتبرت إن فرحتي جت من تعليقاتهم، إحنا معملناش احتفال أو فرح، ففرحتي كملت بتعليقاتهم، وعمري ماهنسى ده؛ لأن تأثيره عليا كان حلو جداً".