لحرق دهون البطن والأرداف.. تناولي هذه المشروبات قبل النوم

عملية حرق الدهون تحتاج الى الكثير من المجهود والوقت، ومن الضروري أن تترافق مع تغييرات في العادات الغذائية والنشاط اليومي لضمان فعالية حرق الدهون بشكل صحي. لذا، من الضروري اتباع رجيم صحي يتناسب مع معايير الجسم وحالته الصحية مع الطبيب المختص، على أن تتخلله تمارين رياضية وبعض المشروبات الطبيعية الصحية التي تساعد في حرق دهون البطن والأرداف، مع مراعاة تناولها قبل النوم.

Advertisement

ينصح الخبراء بتناول كوب من مشروب البابونج قبل النوم لأنه يساعد في رفع مستوى الجلايسين، أحد النواقل العصبية التي تساعد على النوم، تنظيم السكر في الدم، حرق دهون البطن والأرداف في آن واحد، وبالتالي يُنصح بتناوله من دون إضافة السكر أو العسل، وبمدة لا تقل عن ربع ساعة قبل النوم.

ويُنصح كذلك بتناول كوب من الزنجبيل والقرفة، وهما عنصران محفزان لحرق دهون الجسم، خصوصاً في منطقتي البطن والأرداف، كذلك يعمل هذا المشروب على زيادة امتصاص العناصر الغذائية الصحية في الجسم، لذا، يُنصح بغلي مبشور الزنجبيل الطازج، ثم إضافة أعواد القرفة الطازجة، وتركه يبرد لمدة 10 دقائق من دون إضافة السكر، لتسريع عملية الأيض وحرق الدهون بالشكل الصحي خلال فترة النوم.

أيضاً، يساهم مشروب الحليب والكركم في زيادة التمثيل الغذائي، تهدئة الهضم وحرق دهون البطن والأرداف بشكل طبيعي، وذلك بفضل خصائصه المضادة للأكسدة. لذا، يُنصح بغلي الحليب مع نصف ملعقة صغيرة من الكركم المحطون، وشربه من دون إضافة السكر بمدة لا تقل عن نصف ساعة قبل النوم.