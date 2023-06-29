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المرأة

تطلقت بعد 3 أشهر .. شاهدوا كيف أصبحت ملكة جمال لبنان 1995 بعد 28 سنة على انتخابها (صور)

Lebanon 24
29-06-2023 | 02:00
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احتفلت ملكة جمال لبنان السابقة دينا عازار بعيد ميلادها الـ 51 بحضور عدد من اصدقائها.

وانتشرت صور لدينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تقطع قالب الحلوى.
 
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ولفت المتابعون ان دينا لا تزال تحافظ على إطلالتها ورشاقتها على الرغم من مرور السنوات.

يُذكر ان دينا من مواليد 1972 وانتخبت ملكة جمال لبنان عام 1995 ومثلت لبنان في مسابقات جمالية عالمية .

تُعتبر من أجمل الملكات اللواتي حصدن هذا اللقب . خاضت مجال التمثيل وتقديم البرنامج وأطلقت في عام 2015 موقع نصائح الموضة والجمال "دنيا دينا".
تزوجت دينا عام 2012 من لبناني مقيم في الولايات المتحدة ثم تطلقت منه بعد 3 أشهر من الزواج.

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