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المرأة
حمام الحليب .. سر صحة وجمال بشرتك
Lebanon 24
29-06-2023
|
05:00
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يعد حمام الحليب سر صحة وجمال البشرة، حيث إنه يعمل على ترطيب البشرة ويجدد خلاياها ويمنحها ملمساً مخملياً ينطق بالرقة والأنوثة.
وأفادت مجلة Elle بأن حمام الحليب يحتوي على مواد فعالة مفيدة للغاية لجمال البشرة، ألا وهي: حمض اللاكتيك والأحماض الأمينية ودهون الحليب.
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وأوضحت المجلة المعنية بالجمال والموضة أن حمض اللاكتيك يمتاز بتأثير مقشر ومطهر، بينما تعمل الأحماض الأمينية، التي يحتويها، على تقوية ألياف الأنسجة بعمق. أما دهون الحليب فتمنع الجفاف وتقضي على الخطوط والتجاعيد وتحمي حاجز البشرة الطبيعي.
وبفضل تأثيره المضاد للبكتيريا، فإن حمام الحليب يعد مناسباً للبشرة الحساسة والمجهدة، حيث إنه يعمل على التخفيف من التهيج ويدعم عملية الشفاء الطبيعية.
ومع الاستخدام المنتظم لحمامات الحليب، تتمتع البشرة بالنقاء وتشع نضارة وحيوية، كما يصبح ملمسها ناعماً كالحرير.
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