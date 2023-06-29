ديمة قندلفت: لا أعتبر "ستيلتو" فرصة العمر

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أكدت الفنانة السورية ديمة قندلفت أنها لا تعتبر دور "فلك معوض" في مسلسل "ستيلتو" دور عمرها، حيث تراه نقطة تحول في مسيرتها الفنية فقط، حتى لا تقلل من شأن الأعمال التي شاركت فيها سابقاً والتي ستشارك فيها لاحقاً.وأوضحت قندلفت أن "ستيلتو" نقطة تحول في مسيرتها الفنية، بسبب امتداده على 90 حلقة، والعمل تم تقديمه بشكل احترافي، بالإضافة إلى عرضه على قناة تعد الأولى عربياً، ومشاركة نجوم كبار فيه.وتابعت خلال ظهورها في برنامج" المختار" المذاع عبر "المدينة أف أم" أنها واجهت صعوبات كبيرة في التصوير، حيث اعتمد بشكل أساسي على الشكل الخارجي وهذا تطلب الكثير من الوقت والجهد، بالإضافة إلى عدم وجود لغة مشتركة بين الممثلين وصناع العمل.وأردفت أنها تعلمت اللغة التركية خلال التصوير من أجل أن تؤدي دورها بشكل جميل، لافتة إلى أنها كانت ترغب بتأدية دور "فلك" أو "ألمى" وهذا ما حصل بالفعل.وكشفت قندلفت أنها ترددت قبل قبول دور "الداية بدور" في مسلسل "العربجي" والذي عرض خلال الموسم الرمضاني الفائت؛ لأنها كانت ترغب بأخذ قسط من الراحة، ومشاهدة "ستيلتو"، لكنها تشجعت بعد قراءة الدور ومعرفة طبيعته، معلقة: "وقت عرفت انو الدور هو داية مختلفة عما شاهدناه سابقا في البيئات الشامية قبلت.. خاصة أنها كانت داهية وخبيثة".وأشارت إلى أنها أحبت دور "بدور" جداً وقامت بتأليف التفاصيل الوجدانية للشخصية مع المخرج سيف الدين سبيعي، لأن هذه التفاصيل لم تكن مكتوبة على الورق.ولفتت إلى أنها متحمسة ومتشوقة للعمل بالجزء الثاني من المسلسل، لكن تفاصيل وأحداث الشخصية لم توضح بعد.