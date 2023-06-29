Advertisement

المرأة

ديمة قندلفت: لا أعتبر "ستيلتو" فرصة العمر

Lebanon 24
29-06-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1082548-638236474193527709.jpg
Doc-P-1082548-638236474193527709.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت الفنانة السورية ديمة قندلفت أنها لا تعتبر دور "فلك معوض" في مسلسل "ستيلتو" دور عمرها، حيث تراه نقطة تحول في مسيرتها الفنية فقط، حتى لا تقلل من شأن الأعمال التي شاركت فيها سابقاً والتي ستشارك فيها لاحقاً.
Advertisement

وأوضحت قندلفت أن "ستيلتو" نقطة تحول في مسيرتها الفنية، بسبب امتداده على 90 حلقة، والعمل تم تقديمه بشكل احترافي، بالإضافة إلى عرضه على قناة تعد الأولى عربياً، ومشاركة نجوم كبار فيه.

وتابعت خلال ظهورها في برنامج" المختار" المذاع عبر "المدينة أف أم" أنها واجهت صعوبات كبيرة في التصوير، حيث اعتمد بشكل أساسي على الشكل الخارجي وهذا تطلب الكثير من الوقت والجهد، بالإضافة إلى عدم وجود لغة مشتركة بين الممثلين وصناع العمل.

وأردفت أنها تعلمت اللغة التركية خلال التصوير من أجل أن تؤدي دورها بشكل جميل، لافتة إلى أنها كانت ترغب بتأدية دور "فلك" أو "ألمى" وهذا ما حصل بالفعل.

وكشفت قندلفت أنها ترددت قبل قبول دور "الداية بدور" في مسلسل "العربجي" والذي عرض خلال الموسم الرمضاني الفائت؛ لأنها كانت ترغب بأخذ قسط من الراحة، ومشاهدة "ستيلتو"، لكنها تشجعت بعد قراءة الدور ومعرفة طبيعته، معلقة: "وقت عرفت انو الدور هو داية مختلفة عما شاهدناه سابقا في البيئات الشامية قبلت.. خاصة أنها كانت داهية وخبيثة".

وأشارت إلى أنها أحبت دور "بدور" جداً وقامت بتأليف التفاصيل الوجدانية للشخصية مع المخرج سيف الدين سبيعي، لأن هذه التفاصيل لم تكن مكتوبة على الورق.

ولفتت إلى أنها متحمسة ومتشوقة للعمل بالجزء الثاني من المسلسل، لكن تفاصيل وأحداث الشخصية لم توضح بعد.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2023-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2023-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:08 | 2023-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2023-06-29
14:00 | 2023-06-29
08:00 | 2023-06-29
05:00 | 2023-06-29
02:00 | 2023-06-29
23:00 | 2023-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website