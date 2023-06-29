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المرأة
عارضة أزياء أميركية شهيرة تبحث عن الطعام في القمامة... شاهدوا أحدث ظهور لها (صور)
Lebanon 24
29-06-2023
|
14:00
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رصدت عدسات الباباراتزي عارضة الأزياء الأميركية السابقة لوني ويلسون في حالة مزرية أثناء بحثها عن الطعام في القمامة، وذلك بعد مرور سنوات على انفصالها عن حبيبها نجم Baywatch، جيريمي جاكسون.
في الصور الملتقطة حديثًا، تظهر عارضة الأزياء المشردة بجسد هزيل وبملامح يغزوها الكبر وبأسنان بالية متسخة، وذلك أثناء تجولها بعربة تسوق في شوارع جنوبي كاليفورنيا، حيث ظهرت في إحدى اللقطات تلتقط برتقالة من القمامة.
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وأطلت ويلسون بثياب متسخة؛ إذ ارتدت تيشيرتًا ملونًا و"فيست" كاكيا، فيما اعتمرت قبعة بيسبول سوداء، وتزيَّنت بمجموعة من الإكسسوارات يدوية الصنع.
يُشار إلى أن حياة عارضة الأزياء تدهورت بعد طلاقها من جاكسون في عام 2014، حيث انتهت علاقتهما المضطربة بعد معركة تحت تأثير الخمر، حيث حاول جاكسون خنق ويلسون.
وزعمت ويلسون في ذلك الوقت أنها عانت من كسر في ضلعين، وجرح في الرقبة وخدوش في وجهها وجسمها.
وبعد طلاقهما، فقدت ويلسون وظيفتها كمساعدة لجراح تجميل وأصبحت مدمنة على المخدرات؛ ما أدى إلى طردها من منزلها في ويست هوليود.
وعرفت ويلسون كعارضة أزياء للياقة البدنية، إذ زيَّنت أغلفة مجلات معروفة من بينها: Glam Fit، و Flavor Magazine، و Iron Man Magazine.
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