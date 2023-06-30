تعرّفي الى المكياج المناسب لكِ بحسب برجِك

تلعب الأبراج دورًا مهمًّا في كشف شخصية كل برج، وهي أيضًا تحدّد ما يستهوي كل برج من ألوان وأساليب مكياج. وللتعرّف إلى المكياج المناسب لك من برجك تابعي الآتي:

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برج السرطان: لطبيعتهم الحالمة وتواصلهم المستمر مع مشاعرهم، تجدين مكياج عيون بنات برج السرطان حالم وناعم، يميل للألوان الفاتحة الهادئة، ذات اللمعة الطبيعية.برج الأسد: تفضل صاحبات هذا البرج الرموش الاصطناعية الكثيفة، ولا تتوقف عند الطول فهي تحب الجرأة والألوان البراقة، لأن علامة هذا البرج نارية، وتحب صاحبتها أن تكون محط الأضواء دائمًا، ويحقق لها المكياج الجريء هذا الوضع.برج العذراء: كونها علامة ترابية، تميل صاحبة هذا البرج إلى المكياج الهادئ الندي، ماسكارا ناعمة، حاجب لامع، وبشرة مرطبة ندية نضرة لا تضاهى.الميزان: تحب امرأة الميزان مواكبة الصحيات الجديدة، ولديها دائمًا أحدث ألوان ظلال الجفون الرائجة، مهما كانت؛ فهي تحب كل ما هو جديد ومثير.العقرب: لأن هذا البرج تتميز صاحباته بالغموض، يفضلن التلاعب في مكياج عيونهن، بين الماسكارا الكثيفة، والمكياج السموكي، والتخطيط الممشح لعيونهم. تحب أيضًا امرأة العقرب مكياج العيون الساحر إذ يتلاعبن بألوان ظل الجفون والماسكارا التي تضفي جاذبية مع لون عيونهن فيأسرن من ينظر لهن كأنهن حوريات.القوس: تميل أنثى القوس للألوان البراقة المعدنية لظل الجفون، أيًا كانت المناسبة، كما تحب التجريب والجرأة في اختياراتها لألوان المكياج.الجدي: برج ترابي يفضل العملية. تفضل امرأة القوس المكياج العملي السلس، كظل جفون بلون محايد، مع قليل من الماسكارا وخط آي لاينر ناعم بسيط – تفضل المكياج الراقي الكلاسيكي دون تكلف.الدلو: تفضل امرأة برج الدلو مزج مورد الخدود مع ظل الجفون لتمنح بشرتها تألقًا ورديًا متكاملًا، فهي تفضل ان تتميز عن غيرها، لكن ببساطة ودون تكلف.الحوت: تفضل امرأة الحوت ظلال الجفون الوردية، ومخطط العيون باللون الأبيض، ورموش تشبه رموش العرائس الدمى، فهي تحب الطلات الحالمة التي تشبه راقصات الباليه.الحمل: تفضل اللوك اللافت للأنظار المبهر. فتختار مكياج العيون الجريء ذو الألوان الجريئة غير التقليدية، مع الرموش الاصطناعية، والآي لاينر الكثيف، وقد تعتمد العدسات اللاصقة الملونة أيضًا.الثور: تفضل امرأة برج الثور اللوك الطبيعي لمكياجها، آي لاينر رفيع مع ظل جفون بلون محايد وقليل من الماسكارا الشفافة، وتعتمد أكثر على جمالها الطبيعي مع رتوش بسيطة تبرزه.الجوزاء: تفضل الجرأة والتجريب.فيمكنها تجريب ظلال الجفون بألوان النيون والفوسفورية، فهي تحب الاختلاف والتميز عن غيرها بشكل واضح، وتفضل أن تصمم لوك فريد واستثنائي بمكياجها يميزها عن غيرها بوضوح في أي مكان ومناسبة. (نواعم)