بعمر الـ53 عاماً.. عارضة الأزياء الشهيرة ترزق بمولودها الثاني

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أعلنت عارضة الأزياء الشهيرة، ناعومي كامبل، عن إنجابها صبيا وهي في سن الـ53، مؤكدة لمتابعيها على مواقع التواصل أن "الأوان لم يفت بعد" أمام كل امرأة تحلم بالإنجاب والأمومة.وكشف موقع "ديلي ميل" أن ناعومي استقبلت طفلها الثاني، وهو صبي، يوم السبت الماضي، وأن المقربين من العارضة، سواء الأهل أو الأصدقاء أو زملاء العمل، كانوا على علم بالأمر.وكانت ناعومي قد حرصت على مشاركة متابعيها على مواقع التواصل خبر إنجابها بنشرها صورة تحتضن فيها مولودها وتظهر فيها يد طفلتها، البالغة من العمر عامين، وهي تحاول إمساك يد شقيقها.وعلقت ناعومي على الخبر بقولها: "عزيزي الصغير، أعلم أنك تحظى بمكانة لا توصف، وأنك محاط بالحب منذ اللحظة التي أسعدتنا فيها بحضورك".