ما هي فائدة المعادن للبشرة؟





وتعتبر التغذية عاملاً أساسياً في أداء بشرتك، حيث إنها تمنح بشرتك القدرة على حماية نفسها، وحماية الأعمال الداخلية لجسمك. والمعادن خاصة النادرة، لها دور كبير في الخصائص الوقائية المختلفة لبشرتك. فقد ثبت أن المعادن ضرورية في مكافحة أضرار التعرض المفرط للشمس والتجاعيد، والحفاظ على رطوبة بشرتك.

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هناك العديد من الدراسات حول تأثير المعادن على حالة الجلد، إذ ثبت تأثير المنغنيز والزنك والنحاس والبورون والسيلينيوم على الجلد. ويبدو أن العناصر الغذائية الأخرى، مثل: الجلوكوزامين والكرياتين مهمة أيضًا.



كما يحتاج الإنسان إلى المغذيات الدقيقة، مثل: الفيتامينات والمعادن، طوال حياته، لكن بكميات صغيرة لتنظيم مجموعة من الوظائف في الجسم، ورغم أن الجسم لا يمكنه إنتاجها، فإنه يجب على الإنسان استهلاكها.



الزنك مضاد أكسدة مهم لبشرتك:



تلعب مضادات الأكسدة دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة بشرتك، إذ تحمي خلاياك من التلف؛ فهي مواد مغذية تعمل في الجسم للمساعدة على الحفاظ على صحة الخلايا، ومنع تأكسدها. وغالباً يتم التغاضي عن أهمية معدن الزنك في هذا المجال، نظراً لشهرة فيتامينَيْ: (C، وE) في كونهما من مضادات أكسدة الفعالة.





فوائد معدن الزنك:



- يحمي من الأشعة فوق البنفسجية.



- يعزز التئام الجروح.



- يساهم في وظائف الجهازَيْن المناعي والعصبي.





إل-أرجينين:



هو حمض أميني، يباع عادة في شكل مكمل، ويتم الحصول عليه بشكل طبيعي في النظام الغذائي البشري. للحفاظ على مكونات بشرتك يجب استخدام المعادن من خلال التطبيق السطحي، أو التغذية السليمة، لتدخل في روتينك اليومي.وتعتبر التغذية عاملاً أساسياً في أداء بشرتك، حيث إنها تمنح بشرتك القدرة على حماية نفسها، وحماية الأعمال الداخلية لجسمك. والمعادن خاصة النادرة، لها دور كبير في الخصائص الوقائية المختلفة لبشرتك. فقد ثبت أن المعادن ضرورية في مكافحة أضرار التعرض المفرط للشمس والتجاعيد، والحفاظ على رطوبة بشرتك.هناك العديد من الدراسات حول تأثير المعادن على حالة الجلد، إذ ثبت تأثير المنغنيز والزنك والنحاس والبورون والسيلينيوم على الجلد. ويبدو أن العناصر الغذائية الأخرى، مثل: الجلوكوزامين والكرياتين مهمة أيضًا.كما يحتاج الإنسان إلى المغذيات الدقيقة، مثل: الفيتامينات والمعادن، طوال حياته، لكن بكميات صغيرة لتنظيم مجموعة من الوظائف في الجسم، ورغم أن الجسم لا يمكنه إنتاجها، فإنه يجب على الإنسان استهلاكها.الزنك مضاد أكسدة مهم لبشرتك:تلعب مضادات الأكسدة دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة بشرتك، إذ تحمي خلاياك من التلف؛ فهي مواد مغذية تعمل في الجسم للمساعدة على الحفاظ على صحة الخلايا، ومنع تأكسدها. وغالباً يتم التغاضي عن أهمية معدن الزنك في هذا المجال، نظراً لشهرة فيتامينَيْ: (C، وE) في كونهما من مضادات أكسدة الفعالة.فوائد معدن الزنك:- يحمي من الأشعة فوق البنفسجية.- يعزز التئام الجروح.- يساهم في وظائف الجهازَيْن المناعي والعصبي.إل-أرجينين:هو حمض أميني، يباع عادة في شكل مكمل، ويتم الحصول عليه بشكل طبيعي في النظام الغذائي البشري.

وتشمل الأطعمة الغنية بـ"L-arginine" البروتينات النباتية والحيوانية، مثل: منتجات الألبان واللحوم والدواجن والأسماك والمكسرات. وإل-أرجينين ضروري لإنتاج البروتين، وتخليص الجسم من الأمونيا (أحد منتجات النفايات)، كما أنه يحفز إفراز الأنسولين.



الأرجيناز:



هو إنزيم ضروري لتحويل الأمونيا إلى يوريا، والتي يمكن إزالتها بعد ذلك في بول الجسم، كما يمكن استخدامه كعلاج فعال للبشرة الجافة، ويمكن أن يتحمله الجلد بشكل أفضل على علاجات اليوريا التقليدية.





تناول المكملات الغنية بالمعادن:



تظهر التغيرات في الكولاجين، والمرونة في شيخوخة الجلد، مع ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، وتم إعطاء مكمل غذائي عن طريق الفم يحتوي على الجلوكوزامين والأحماض الأمينية والمعادن ومضادات الأكسدة الأخرى، في دراسة عشوائية محكومة على 53 متطوعة.



بعد 5 أسابيع، تم اختبار مستوى ترطيب البشرة، كما تم إجراء تحليل نسيج للخطوط الدقيقة والتجاعيد في بشرة السيدات المتطوعات. ليجد الباحثون انخفاضًا بنسبة 34% في عدد التجاعيد المرئية، وانخفاضاً بنسبة 34% في الخطوط الدقيقة بجلد النساء اللائي تناولن المكملات.



ولم تكن هناك تغيرات ملحوظة في جلد النساء اللواتي تم إعطاؤهن دواءً وهمياً، كما لم تظهر تغيرات كبيرة في ترطيب الجلد في أيٍّ من المجموعتين.



وخلص الباحثون إلى أن استخدام هذا المكمل الذي يتم تناوله عن طريق الفم، ويحتوي على الجلوكوزامين والمعادن ومضادات الأكسدة يحسن ظهور التجاعيد الظاهرة والخطوط الدقيقة في البشرة المتقدمة في السن.



المعادن ومكملات المعادن:



الجلوكوزامين والكرياتين، إلى جانب عناصر: البورون، والمنغنيز، والزنك، والنحاس، لها تطبيقات فعالة على الجلد.

استخدمي مجموعة مكملات تحتوي على تغذية معدنية عضوية كاملة، ما يمنحك أكبر فرصة لامتصاص المعادن، للحصول على أفضل ميزة بيولوجية لها. (زهرة الخليج)