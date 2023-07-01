فنانة لبنانيّة تطلب الدعاء لشقيقها... تعرّض لحادث خطير جدّاً وهو في غيبوبة

Advertisement

ناشدت الفنانة ليا بو شعيا متابعيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي الدعاء والصلاة من أجل شفاء شقيقها كرم البالغ من العمر 27 عاماً.وكتبت في منشور عبر خاصية "ستوري" في حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام": "صلّوا من أجل أخي".والجدير الذكر أنّ كرم تعرض لحادث أليم منذ ما يقارب شهر، خلال عودته مع أصدقائه من واجب عزاء شرقي لبنان، فدخل في غيبوبة تامة وهو لا يزال في مستشفى "أوتيل ديو" في بيروت.