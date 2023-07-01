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فنون ومشاهير

فنانة لبنانيّة تطلب الدعاء لشقيقها... تعرّض لحادث خطير جدّاً وهو في غيبوبة

Lebanon 24
01-07-2023 | 08:00
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ناشدت الفنانة ليا بو شعيا متابعيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي الدعاء والصلاة من أجل شفاء شقيقها كرم البالغ من العمر 27 عاماً.

وكتبت في منشور عبر خاصية "ستوري" في حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام": "صلّوا من أجل أخي".
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والجدير الذكر أنّ كرم تعرض لحادث أليم منذ ما يقارب شهر، خلال عودته مع أصدقائه من واجب عزاء شرقي لبنان، فدخل في غيبوبة تامة وهو لا يزال في مستشفى "أوتيل ديو" في بيروت.
 
 
 

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