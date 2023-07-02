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المرأة

لونٌ "يُغازل" عينيك هذا الصيف.. إكتشفي سحر الجمال!

Lebanon 24
02-07-2023 | 05:00
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تزهو الماسكارا باللون الأحمر العنابي في صيف 2023 لتغازل العيون وتمنحها إطلالة ساحرة تأسر الألباب.

وأوضحت مجلة "Elle" أن الماسكارا باللون الأحمر العنابي تتمتع بطابع أنيق وفخم يعبر عن النضج من ناحية، ويعكس تميز وتفرد الأسلوب من ناحية أخرى.
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وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن السحر المتحفظ، الذي تشعه الماسكارا بهذه الدرجة المشبعة من الأحمر، يجعلها مناسبة لأنشطة الحياة اليومية.
العيون الخضراء
وتغازل الماسكارا العنابي في المقام الأول العيون الخضراء، كما أنها تداعب ألوان العيون الأخرى مثل البني والرمادي والأزرق والعنبر.
وأشارت المجلة إلى أن الماسكارا العنابي تبدو في قمة الروعة والجمال مع الرموش المقوسة، وكذلك مع المكياج الشفاف، الذي يتحلى بالبساطة والهدوء، والذي يبدو كما لو كانت البشرة بدون مكياج (No Make-up Look).
ومن ترغب في إطلالة أكثر جاذبية وسحراً، فيمكنها تنسيق الماسكارا العنابي مع أحمر شفاه بنفس درجة اللون، كما أن درجات الذهبي والبرونزي تشكل مع الأحمر العنابي ثنائياً ينطق بالفخامة والأبهة.
 
 
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